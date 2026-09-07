 Películas que Sorprenden Esta Semana: De 'Idiotas' a Oasis
Farándula

De “Idiotas” a Oasis: las películas que llegan esta semana y prometen sorprender

La cartelera se renueva esta semana con historias cargadas de humor, romance, aventuras y nostalgia musical.

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Warner Bros / FOTO: Warner Bros
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La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con películas para todos los gustos.  Entre los estrenos destacan historias de comedia, romance, acción y música que prometen convertirse en algunas de las opciones favoritas para quienes buscan qué ver en el cine durante los próximos días.

  • "Relajadas y muy peligrosas"

Esta comedia sigue a un grupo de mujeres que decide disfrutar de un viaje pensado para relajarse y escapar de la rutina. Sin embargo, lo que parecía ser una experiencia tranquila rápidamente se transforma en una aventura inesperada.

La película combina humor, situaciones fuera de control y momentos de peligro, mientras sus protagonistas deben enfrentarse a circunstancias que ponen a prueba su amistad y su capacidad para salir adelante.

  • "Idiotas"

Entre los estrenos de la semana también aparece "Idiotas", una propuesta que apuesta por la comedia y por situaciones protagonizadas por personajes cuyas decisiones pueden llevarlos a consecuencias inesperadas. La cinta juega con el humor derivado de los errores, las ocurrencias y las situaciones absurdas de sus protagonistas, convirtiéndose en una alternativa para quienes quieren pasar un momento entretenido frente a la pantalla.

Más películas que no te puedes perder

"Hechizo de Amor: La Historia Continúa"

El romance también tiene un espacio importante esta semana con "Hechizo de Amor: La Historia Continúa", película que retoma una historia marcada por los sentimientos, las relaciones y la magia. La nueva entrega presenta a sus personajes ante nuevas situaciones sentimentales, mientras el amor vuelve a convertirse en el centro de una historia en la que las decisiones del pasado y las emociones del presente tienen un papel fundamental.

  • "Oasis: Don’t Look Back in Anger"

Para los amantes de la música llega "Oasis: Don’t Look Back in Anger", una producción relacionada con una de las bandas británicas más importantes de las últimas décadas.

Guatemalteco destaca en el nuevo documental de la banda británica Oasis

El esperado documental sobre el regreso de Oasis tiene una inesperada conexión con Guatemala que ya emociona a los fanáticos de la banda.

El título hace referencia a "Don’t Look Back in Anger", uno de los temas más emblemáticos de Oasis, y lleva al público a revivir parte del legado musical de la agrupación. La propuesta resulta especialmente atractiva para los seguidores de la banda y para quienes quieren reencontrarse con sus canciones en la pantalla grande.

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