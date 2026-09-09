Lucía Sisic, Miss Austria, muere a los 22 años tras cirugías

El mundo de los certámenes de belleza está de luto por la inesperada muerte de Lucia Sisic, la joven que ostentaba el título de Miss Austria y que falleció a los 22 años.
Mission Austria, organización responsable de los concursos Miss y Mister Austria, confirmó el fallecimiento y expresó su pesar por la pérdida de quien había sido coronada en 2024.
La noticia ha causado especial conmoción debido a la juventud de Sisic y a la historia de salud que ella misma había compartido públicamente. Desde su nacimiento padecía una malformación congénita en una válvula cardíaca y, a lo largo de su vida, tuvo que someterse a siete intervenciones en el corazón.
Sin embargo, hasta ahora no se ha comunicado oficialmente la causa de su fallecimiento. Por ello, aunque sus antecedentes cardíacos forman una parte importante de su historia, no se puede afirmar que hayan provocado su muerte.
Una despedida que conmociona a Austria
La organización Mission Austria confirmó la noticia a través de sus redes sociales y recordó a la joven reina de belleza con un emotivo mensaje.
Kerstin Rigger, responsable de la organización, y su esposo Jörg expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas a Lucia.
En el comunicado, la organización aseguró que Sisic será recordada como "una joven maravillosa" y señaló que siempre formará parte de la familia de Miss Austria.
Christopher Dengg, Mister Austria 2024, también lamentó públicamente su fallecimiento. Ambos habían compartido diferentes actividades después de obtener sus respectivos títulos y Dengg llegó a describir el vínculo que mantenía con Lucia como el de una hermana.
Una enfermedad cardíaca desde su nacimiento
Detrás de las pasarelas, los viajes y las fotografías que compartía en redes sociales, Lucia Sisic había enfrentado desde niña una compleja historia médica.
La joven nació con un defecto congénito en una válvula del corazón. Debido a esta condición tuvo que pasar en numerosas ocasiones por hospitales y quirófanos, acumulando siete intervenciones cardíacas a lo largo de sus 22 años.
Ella misma había hablado públicamente sobre lo diferente que había sido su infancia debido a las limitaciones provocadas por su estado de salud.
Sin embargo, Sisic no quería que su historia fuera utilizada para provocar lástima. En distintas ocasiones explicó que aquellas experiencias habían contribuido a fortalecerla y buscaba que su testimonio sirviera para dar esperanza a otras personas que atravesaban circunstancias difíciles.
En agosto de 2024 agradeció públicamente a los especialistas y médicos que la habían atendido durante años. La joven reconoció que gracias al trabajo de los profesionales había conseguido superar momentos muy complicados y llevar una vida que consideraba plena.
Una operación estuvo a punto de costarle la vida
Entre los episodios más difíciles de su historia médica estuvo una intervención realizada cuando tenía aproximadamente 13 años.
De acuerdo con medios austriacos, durante aquella operación la situación se volvió crítica y Lucia tuvo que ser reanimada. Posteriormente permaneció durante meses hospitalizada y sufrió daños nerviosos que hicieron necesario que aprendiera nuevamente a caminar.
Pese a aquella experiencia, continuó con sus estudios y posteriormente comenzó a abrirse camino en el modelaje y los concursos de belleza.
Con los años, las intervenciones continuaron hasta llegar a siete. A finales de 2025 volvió a pasar por el quirófano para una nueva intervención cardíaca. Tras superarla, compartió su felicidad con sus seguidores y expresó su esperanza de poder mantenerse alejada de las operaciones durante varios años.
La joven veía aquella séptima intervención como un nuevo comienzo y mantenía una actitud optimista respecto al futuro.
De Miss Viena a Miss Austria
Lucia Sisic había nacido en Viena y comenzó a destacar dentro de los certámenes de belleza en 2024.
En enero de aquel año fue elegida Miss Viena y meses después dio el salto al concurso nacional. En septiembre de 2024 consiguió la corona de Miss Austria durante un evento realizado en el marco de la Vienna Fashion Week.
Además de continuar con sus estudios, comenzó a participar en sesiones fotográficas, eventos públicos, actividades relacionadas con el certamen y diferentes proyectos profesionales.
Su historia personal también se convirtió en parte importante de su plataforma. Sisic hablaba de las dificultades que había atravesado y de la importancia de continuar adelante pese a los problemas de salud.
¿Por qué todavía era Miss Austria?
Lucia Sisic continuaba siendo oficialmente Miss Austria al momento de su fallecimiento, aunque habían pasado dos años desde que consiguió la corona.
La razón es que después de su victoria en 2024 no se celebró una nueva elección de Miss Austria. Medios locales señalan que las ediciones posteriores no se realizaron debido, entre otros factores, a dificultades para conseguir patrocinadores.
Por esa razón, Sisic nunca llegó a entregar la corona a una sucesora y permaneció como la reina vigente del certamen.