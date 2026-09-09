 Libera Tortugas en Guatemala: ¡Únete a la Aventura Marítima!
Farándula

¡Rumbo al mar! Participa en la liberación de tortugas parlama en Guatemala

Las primeras parlamas de la temporada ya nacieron y las familias guatemaltecas pueden acompañarlas en uno de los momentos más especiales de su vida. ¿Cómo participar?

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Tortugas parlama Zoológico La Aurora, Zoológico La Aurora
Tortugas parlama Zoológico La Aurora / FOTO: Zoológico La Aurora
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Las primeras tortugas parlama de la temporada ya nacieron en el Centro de Conservación Marina AGHN (CCM), en Santa Rosa, y con ello comienzan también las actividades que permiten al público ser parte de su camino hacia el océano.

El Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Marina anunciaron que las familias pueden participar en esta experiencia mediante una donación de Q25 por persona, aporte que contribuye a los esfuerzos de conservación de esta especie.

La actividad representa además una oportunidad para conocer de cerca el trabajo que realizan los centros dedicados a proteger a las tortugas marinas que llegan cada año a las costas guatemaltecas.

Las primeras tortugas de la temporada ya nacieron

A través de sus redes sociales, el Zoológico La Aurora informó sobre el nacimiento de las primeras tortugas parlama de esta temporada en el CCM.

Las imágenes muestran a decenas de pequeños ejemplares avanzando sobre la arena mientras se dirigen hacia el océano, una de las etapas más importantes de su ciclo de vida.

La parlama, cuyo nombre científico es Lepidochelys olivacea, es una de las especies de tortugas marinas que utilizan las costas guatemaltecas para anidar.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la temporada principal de anidación de esta especie en la costa del Pacífico ocurre entre julio y octubre, aunque pueden registrarse anidaciones esporádicas durante otros meses del año.

¿Cómo participar en la liberación?

Las personas que quieran vivir la experiencia pueden acercarse al Centro de Conservación Marina AGHN.

La donación es de Q25 por persona y, además de participar en la experiencia relacionada con la conservación de las tortugas, incluye un recorrido completo por el Museo del Mar.

La actividad está pensada para disfrutarse en familia y, al mismo tiempo, busca acercar a niños y adultos a los esfuerzos de protección de la fauna marina.

El Centro de Conservación Marina se encuentra en el kilómetro 137.5 de la carretera a Monterrico, en la aldea Madre Vieja, Taxisco, Santa Rosa, entre Iztapa y Monterrico.

Para consultar horarios, disponibilidad de tortugas o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4562-9339.

Debido a que los nacimientos dependen del proceso natural de eclosión, es recomendable confirmar previamente con el centro la disponibilidad de la actividad antes de realizar el viaje.

¿Por qué son importantes los tortugarios?

Los tortugarios cumplen un papel importante en la conservación de las tortugas marinas en Guatemala.

CONAP explica que los esfuerzos organizados en el país comenzaron desde la década de 1980, cuando se establecieron los primeros tortugarios para proteger los huevos y apoyar la conservación de estas especies.

Actualmente existen más de 30 tortugarios registrados que realizan acciones como monitoreo, investigación, educación ambiental y actividades de turismo sostenible.

Una de sus principales funciones es recibir huevos recolectados durante la temporada, mantenerlos en condiciones protegidas mientras se desarrollan y posteriormente liberar a los neonatos cuando ocurre la eclosión.

El objetivo es reducir algunos de los riesgos que enfrentan durante las primeras etapas de su vida.

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