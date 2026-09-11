Películas sobre el 11-S: Hollywood y dónde verlas

El 11 de septiembre de 2001 quedó marcado como uno de los días más trágicos de la historia contemporánea. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda: dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, otro contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave. Los atentados dejaron 2 mil 977 víctimas mortales, sin contar a los 19 secuestradores.
Este 2026 se cumplen 25 años de los ataques y el National September 11 Memorial & Museum vuelve a recordar a quienes murieron aquel día y a las personas que posteriormente fallecieron debido a enfermedades o lesiones relacionadas con los atentados.
El cine tampoco permaneció ajeno a lo ocurrido. Con el paso de los años, directores como Paul Greengrass, Oliver Stone y Kathryn Bigelow llevaron a la pantalla historias directamente relacionadas con los ataques o con las profundas consecuencias políticas, militares y humanas que dejaron.
La recopilación original incluye producciones que abordan desde lo ocurrido dentro del vuelo 93 hasta el proceso de compensación a las familias de las víctimas.
Estas son seis de ellas:
United 93 / Vuelo 93 (2006)
Una de las producciones más intensas sobre aquella jornada es United 93, dirigida por Paul Greengrass. La película reconstruye prácticamente en tiempo real lo ocurrido a bordo del vuelo 93 de United Airlines, uno de los cuatro aviones secuestrados el 11 de septiembre.
Los pasajeros comenzaron a enterarse mediante llamadas telefónicas de que otros aviones ya habían impactado contra objetivos en Estados Unidos y comprendieron que el suyo también formaba parte del ataque coordinado.
La cinta muestra la decisión de varios de ellos de enfrentarse a los secuestradores e intentar recuperar el control de la aeronave. Finalmente, el avión cayó cerca de Shanksville, Pensilvania, sin alcanzar el objetivo que los terroristas pretendían atacar.
Greengrass optó por una puesta en escena de estilo casi documental que evita convertir los acontecimientos en un espectáculo convencional y se concentra en la confusión y tensión de aquellos minutos.
Actualmente puede encontrarse en Google TV/Google Play para alquiler o compra digital. También en Prime Video.
World Trade Center / Las Torres Gemelas (2006)
El mismo año llegó World Trade Center, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña.
En lugar de reconstruir todos los atentados, Stone decidió concentrarse en una historia mucho más íntima: la de John McLoughlin y Will Jimeno, dos agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York que acudieron a las Torres Gemelas para ayudar durante la emergencia y quedaron atrapados bajo los escombros tras el derrumbe.
La película intercala los desesperados intentos de ambos por mantenerse con vida con la angustia de sus familias y el trabajo de los equipos de rescate.
La historia está inspirada en hechos reales. Jimeno permaneció alrededor de 13 horas enterrado bajo los restos del World Trade Center antes de ser rescatado.
Puede verse en Google TV/Google Play, Prime Video.
Reign Over Me / En algún lugar de la memoria (2007)
No todas las películas relacionadas con el 11-S reconstruyen directamente los atentados.
Reign Over Me, protagonizada por Adam Sandler y Don Cheadle, se concentra en las heridas emocionales que permanecieron años después.
Sandler interpreta a Charlie Fineman, un hombre cuya esposa y sus hijas murieron durante los ataques. Incapaz de superar la tragedia, se aísla de su entorno hasta que se reencuentra con Alan Johnson, un antiguo compañero de universidad.
La amistad entre ambos se transforma en el punto de partida para que Charlie enfrente el duelo que ha intentado evitar.
La película permitió además mostrar a Sandler en uno de sus papeles dramáticos más alejados de las comedias con las que alcanzó la fama.
Está disponible actualmente en HBO Max.
Zero Dark Thirty / La noche más oscura (2012)
La directora Kathryn Bigelow abordó otra de las grandes consecuencias del 11-S: la extensa búsqueda de Osama bin Laden.
Jessica Chastain interpreta a Maya, una agente de la CIA que dedica años a seguir las pistas que finalmente conducen hasta el líder de Al Qaeda.
La historia abarca aproximadamente una década y culmina con la operación realizada en Abbottabad, Pakistán, en mayo de 2011, donde fuerzas especiales estadounidenses mataron a Bin Laden.
El 11 de septiembre funciona como el punto de partida de una trama centrada en inteligencia, interrogatorios, vigilancia y operaciones antiterroristas.
La película fue nominada a cinco premios Óscar, entre ellos mejor película y mejor actriz para Chastain.
Puedes verla en Google TV/Google Play y Prime Video.
Worth / ¿Cuánto vale la vida? (2021)
Una de las películas más recientes que aborda las consecuencias del 11-S es Worth, protagonizada por Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan.
Dirigida por Sara Colangelo, se concentra en Kenneth Feinberg, el abogado encargado de administrar el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de Septiembre.
La tarea parecía inicialmente matemática: establecer cuánto dinero debía recibir cada familia. Sin embargo, Feinberg pronto se enfrenta a una cuestión imposible de reducir a cifras: cómo asignar un valor económico a una vida humana.
La aparición de Charles Wolf, interpretado por Stanley Tucci, obliga al personaje a comprender que detrás de cada expediente existe una historia personal marcada por la pérdida.
La producción está basada en hechos reales y en las experiencias del propio Feinberg durante la administración del fondo. Netflix describe la película como una historia sobre las consecuencias emocionales de intentar poner un valor económico a las vidas perdidas.
Puedes verla en Netflix.