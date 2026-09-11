 Alan Ibarra de Magneto habla sobre su salud tras hospitalización
Farándula

Hospitalizan a Alan Ibarra, integrante de Magneto: el cantante rompe el silencio sobre su salud

Alan Ibarra fue hospitalizado en Mérida y rápidamente surgieron versiones que apuntaban a un estado delicado. Horas después, el cantante reapareció para aclarar cómo se encuentra.

Compartir:
Alan Ibarra de Magneto, Redes sociales de Magneto
Alan Ibarra de Magneto / FOTO: Redes sociales de Magneto
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Alan Ibarra, integrante de Magneto y una de las voces más recordadas del pop mexicano de los años 90, generó preocupación luego de que se conociera que había sido hospitalizado en Mérida, Yucatán.

Los primeros reportes comenzaron a circular el jueves 10 de septiembre y señalaban que el intérprete había ingresado a un centro médico un día antes, el miércoles 9, debido a un problema de salud.

Medios locales aseguraron inicialmente que su condición era delicada, aunque estable, y apuntaron a una posible alteración en sus niveles de sodio en la sangre. Sin embargo, en ese momento ni sus familiares ni su equipo de trabajo habían confirmado públicamente el diagnóstico.

La información provocó inquietud entre los seguidores de Magneto, especialmente porque los detalles sobre su condición eran escasos y las versiones sobre la gravedad de su estado comenzaron a multiplicarse.

Alan Ibarra reaparece y aclara su estado de salud

Ante los rumores, el cantante decidió pronunciarse públicamente. Alan reapareció en un video difundido por la periodista Ana María Alvarado y confirmó que efectivamente había recibido atención médica en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida.

El intérprete aseguró que se encuentra bien y aprovechó para agradecer tanto al personal médico como a las personas que se preocuparon por él.

"Estoy aquí para, primero que nada, agradecer que estoy bien, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado", expresó.

Con estas palabras, Alan buscó desmentir las versiones que señalaban que su condición continuaba siendo delicada.

El cantante también destacó la atención que recibió en el centro hospitalario y elogió sus instalaciones, así como la rapidez con la que fue atendido.

@anamariaalvaradoof

Alan de Magneto habla de su salud tras haber estado hospitalizado #entretenews #noticias #anamariaalvarado #espectaculos

♬ original sound - ⃟

Hasta el momento, Alan no ha revelado públicamente cuál fue el diagnóstico que motivó su hospitalización ni ha confirmado que el episodio haya estado relacionado con sus niveles de sodio.

¿Qué se dijo sobre sus niveles de sodio?

Antes de que Alan hablara públicamente, distintos medios reportaron que su hospitalización estaría relacionada con un desbalance en los niveles de sodio en la sangre.

Las primeras versiones apuntaron a que ese problema habría provocado diversos malestares y motivado su ingreso de emergencia.

Sin embargo, este dato se mantiene como información preliminar, pues ni Alan ni su familia han explicado cuál fue exactamente la causa de su atención médica.

¿Quién es Alan Ibarra?

Alan Ibarra, cuyo nombre completo es Erik Ibarra Miramontes, alcanzó gran popularidad como integrante de Magneto.

Se incorporó a la agrupación a finales de la década de 1980 y se convirtió en una de sus voces principales durante la etapa de mayor éxito del grupo.

Magneto logró enorme popularidad en México y otros países de América Latina con temas como Vuela, vuela, 40 grados, Para siempre, Vete con él y Cambiando el destino.

La agrupación se convirtió en uno de los referentes del pop juvenil de los años 90 y posteriormente volvió a los escenarios en distintos proyectos nostálgicos.

Alan también ha desarrollado una trayectoria como actor, conductor y participante de programas de televisión.

En años recientes apareció en producciones como MasterChef Celebrity y ¿Quién es la máscara?, además de continuar presentándose junto a Magneto en diferentes espectáculos.

En Portada

¡Siguen las protestas! Estos son los puntos de bloqueo este viernest
Nacionales

¡Siguen las protestas! Estos son los puntos de bloqueo este viernes

10:44 AM, Sep 11
Sector empresarial pide al MP investigar quiénes están detrás de los bloqueost
Nacionales

Sector empresarial pide al MP investigar quiénes están detrás de los bloqueos

01:58 PM, Sep 11
Manifestantes recolectan firmas en área de bloqueo en La Bethania t
Nacionales

Manifestantes recolectan firmas en área de bloqueo en La Bethania

11:14 AM, Sep 11
Ministerio de Energía descarta desabastecimiento de combustiblest
Nacionales

Ministerio de Energía descarta desabastecimiento de combustibles

09:56 AM, Sep 11
Selección Nacional: Jorge Aparicio recibe respaldo de Luis Tenat
Deportes

Selección Nacional: Jorge Aparicio recibe respaldo de Luis Tena

01:48 PM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalReal MadridCiudad de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar