Alan Ibarra de Magneto habla sobre su salud tras hospitalización

Alan Ibarra, integrante de Magneto y una de las voces más recordadas del pop mexicano de los años 90, generó preocupación luego de que se conociera que había sido hospitalizado en Mérida, Yucatán.
Los primeros reportes comenzaron a circular el jueves 10 de septiembre y señalaban que el intérprete había ingresado a un centro médico un día antes, el miércoles 9, debido a un problema de salud.
Medios locales aseguraron inicialmente que su condición era delicada, aunque estable, y apuntaron a una posible alteración en sus niveles de sodio en la sangre. Sin embargo, en ese momento ni sus familiares ni su equipo de trabajo habían confirmado públicamente el diagnóstico.
La información provocó inquietud entre los seguidores de Magneto, especialmente porque los detalles sobre su condición eran escasos y las versiones sobre la gravedad de su estado comenzaron a multiplicarse.
Alan Ibarra reaparece y aclara su estado de salud
Ante los rumores, el cantante decidió pronunciarse públicamente. Alan reapareció en un video difundido por la periodista Ana María Alvarado y confirmó que efectivamente había recibido atención médica en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida.
El intérprete aseguró que se encuentra bien y aprovechó para agradecer tanto al personal médico como a las personas que se preocuparon por él.
"Estoy aquí para, primero que nada, agradecer que estoy bien, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado", expresó.
Con estas palabras, Alan buscó desmentir las versiones que señalaban que su condición continuaba siendo delicada.
El cantante también destacó la atención que recibió en el centro hospitalario y elogió sus instalaciones, así como la rapidez con la que fue atendido.
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Hasta el momento, Alan no ha revelado públicamente cuál fue el diagnóstico que motivó su hospitalización ni ha confirmado que el episodio haya estado relacionado con sus niveles de sodio.
¿Qué se dijo sobre sus niveles de sodio?
Antes de que Alan hablara públicamente, distintos medios reportaron que su hospitalización estaría relacionada con un desbalance en los niveles de sodio en la sangre.
Las primeras versiones apuntaron a que ese problema habría provocado diversos malestares y motivado su ingreso de emergencia.
Sin embargo, este dato se mantiene como información preliminar, pues ni Alan ni su familia han explicado cuál fue exactamente la causa de su atención médica.
¿Quién es Alan Ibarra?
Alan Ibarra, cuyo nombre completo es Erik Ibarra Miramontes, alcanzó gran popularidad como integrante de Magneto.
Se incorporó a la agrupación a finales de la década de 1980 y se convirtió en una de sus voces principales durante la etapa de mayor éxito del grupo.
Magneto logró enorme popularidad en México y otros países de América Latina con temas como Vuela, vuela, 40 grados, Para siempre, Vete con él y Cambiando el destino.
La agrupación se convirtió en uno de los referentes del pop juvenil de los años 90 y posteriormente volvió a los escenarios en distintos proyectos nostálgicos.
Alan también ha desarrollado una trayectoria como actor, conductor y participante de programas de televisión.
En años recientes apareció en producciones como MasterChef Celebrity y ¿Quién es la máscara?, además de continuar presentándose junto a Magneto en diferentes espectáculos.