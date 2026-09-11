 Guatemaltecos fallecidos en la tragedia del 11 de septiembre
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Los guatemaltecos que murieron en la tragedia del 11 de septiembre

Como cada aniversario, este 2026 se llevó a cabo una ceremonia para rendir homenaje a las 2,983 personas fallecidas.

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torres gemelas, EFE
torres gemelas / FOTO: EFE
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Veinticinco años han transcurrido desde los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre que sumieron a Estados Unidos en una profunda tragedia.  En medio del luto nacional y el recuerdo de miles de vidas perdidas en las Torres Gemelas de Nueva York, se conmemora la memoria de dos ciudadanos guatemaltecos que se encontraban entre las víctimas fatales.

Sus nombres, Juan Pablo Cisneros y Rubén Solares, resuenan hoy como un recordatorio de la dimensión global de aquel fatídico día.

La nación estadounidense, junto con la comunidad internacional, rindió tributo a las víctimas en una emotiva ceremonia.

Este evento anual no solo honra a quienes fallecieron en Nueva York, sino también a los afectados en Shanksville, Pensilvania, y en el Pentágono, marcando un día que permanece grabado en la historia de la humanidad.

  • Guatemaltecos entre las víctimas

Uno de los connacionales que perdió la vida en el World Trade Center fue Juan Pablo Cisneros, quien nació el 16 de febrero de 1977. Cisneros trabajaba para Cantor Fitzgerald, una reconocida firma estadounidense de servicios financieros.

Su nombre se encuentra grabado en el monumento conmemorativo, ubicado al norte, donde los estadounidenses y visitantes recuerdan a las víctimas de aquel día oscuro.

Asimismo, Rubén Solares, otro guatemalteco, también era empleado de Cantor Fitzgerald. Según los registros de las víctimas, Solares nació en Guatemala el 7 de mayo de 1950.

Ambos compatriotas se suman a la lista de personas de diversas nacionalidades que se encontraban en las Torres Gemelas en el momento de los ataques, reflejando la diversidad de la fuerza laboral de la ciudad de Nueva York.

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“Yo vivo con el horror de saber que, si yo hubiera comunicado la información que tenía, esas dos torres estarían todavía en pie”, confiesa un exagente del FBI.

Ceremonia de Conmemoración

Nueva York recordó este viernes a las cerca de 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, centrada en la lectura de los nombres de los fallecidos y con solemnes momentos de silencio, dedicados también a quienes murieron en los 25 años posteriores por enfermedades relacionadas con los ataques terroristas.

A primera hora de la mañana, familiares de las víctimas se reunieron alrededor de las dos fuentes que ocupan el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas para leer los nombres de las 2.983 personas fallecidas en los atentados de 2001 y también las 6 que murieron en los de 1993.

El acto contó con la presencia de los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como del vicepresidente JD Vance.

Faltó el presidente, Donald Trump, que optó por acudir a otro acto en el Pentágono para pronunciar un discurso. En la ceremonia en Nueva York, los políticos no hablan y son las familias quienes ocupan el lugar central.

Pero mientras se leían los nombres, familiares como Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los ataques, se salieron del guion para reclamar responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados y cuestionar a los sucesivos Gobiernos estadounidenses por sus acuerdos con el país, recibiendo los aplausos de muchos presentes.

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