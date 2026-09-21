Brad Pitt y Marvel: Estrenos de Cine en Guatemala

La cartelera de cine en Guatemala se renueva esta semana con tres estrenos que prometen conquistar a públicos diferentes. Entre las novedades destacan La isla olvidada, Heart of the Beast y Avengers: Endgame Bonus, el esperado regreso de la cinta de Marvel a las salas de cine con contenido adicional.
- La isla olvidada
Una de las principales novedades es La isla olvidada, película de animación de DreamWorks que sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que están a punto de comenzar caminos diferentes después de graduarse. Durante su última noche juntas, ambas descubren un misterioso portal que las transporta hasta Nakali, una isla fantástica poblada por criaturas mágicas y mitológicas inspiradas en las historias y el folclore de las familias filipinas.
En este mundo desconocido deberán enfrentarse a peligros y encontrar la manera de regresar a casa. Sin embargo, el reto será todavía mayor cuando descubren que el precio para volver podría ser perder los recuerdos de toda su amistad.
Otros estrenos que no te puedes perder
- Heart of the Beast
Para quienes buscan acción y adrenalina, llega Heart of the Beast, protagonizada por Brad Pitt. La película cuenta la historia de James Belmont, un oficial de Fuerzas Especiales que sobrevive a un accidente aéreo junto a Odin, su perro de combate.
Ambos quedan varados en la naturaleza salvaje de Alaska y deberán enfrentarse a condiciones extremas para sobrevivir. La cinta explora además el vínculo entre el soldado y su compañero de cuatro patas mientras luchan contra los peligros del entorno.
- Avengers: Endgame Bonus
Los fanáticos de Marvel también tendrán una cita en los cines con Avengers: Endgame Bonus, que regresa a la pantalla grande el 24 de septiembre. La historia vuelve a mostrar a los Vengadores después de los devastadores acontecimientos provocados por Thanos en Avengers: Infinity War. Los héroes restantes deberán reunirse para intentar revertir las consecuencias y restaurar el equilibrio del universo.
Esta edición especial incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday y podrá disfrutarse en formatos como IMAX e Infinity Vision, de acuerdo con Marvel Studios.