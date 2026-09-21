 Brad Pitt y Marvel: Estrenos de Cine en Guatemala
Farándula

Brad Pitt, Marvel y una aventura fantástica: los estrenos que llegan esta semana a Guatemala

Esta semana, los cines de Guatemala se renuevan con aventuras, acción y el regreso de Marvel. Conoce las películas que llegan a la cartelera y sus sinopsis.

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La cartelera de cine en Guatemala se renueva esta semana con tres estrenos que prometen conquistar a públicos diferentes.  Entre las novedades destacan La isla olvidada, Heart of the Beast y Avengers: Endgame Bonus, el esperado regreso de la cinta de Marvel a las salas de cine con contenido adicional.

  • La isla olvidada

Una de las principales novedades es La isla olvidada, película de animación de DreamWorks que sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que están a punto de comenzar caminos diferentes después de graduarse. Durante su última noche juntas, ambas descubren un misterioso portal que las transporta hasta Nakali, una isla fantástica poblada por criaturas mágicas y mitológicas inspiradas en las historias y el folclore de las familias filipinas.

En este mundo desconocido deberán enfrentarse a peligros y encontrar la manera de regresar a casa. Sin embargo, el reto será todavía mayor cuando descubren que el precio para volver podría ser perder los recuerdos de toda su amistad.

Otros estrenos que no te puedes perder

  • Heart of the Beast

Para quienes buscan acción y adrenalina, llega Heart of the Beast, protagonizada por Brad Pitt. La película cuenta la historia de James Belmont, un oficial de Fuerzas Especiales que sobrevive a un accidente aéreo junto a Odin, su perro de combate.

Ambos quedan varados en la naturaleza salvaje de Alaska y deberán enfrentarse a condiciones extremas para sobrevivir. La cinta explora además el vínculo entre el soldado y su compañero de cuatro patas mientras luchan contra los peligros del entorno.

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La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años volvió a poner en el centro de la conversación al llamado “Club de los 27”.

  • Avengers: Endgame Bonus

Los fanáticos de Marvel también tendrán una cita en los cines con Avengers: Endgame Bonus, que regresa a la pantalla grande el 24 de septiembre. La historia vuelve a mostrar a los Vengadores después de los devastadores acontecimientos provocados por Thanos en Avengers: Infinity War. Los héroes restantes deberán reunirse para intentar revertir las consecuencias y restaurar el equilibrio del universo.

Esta edición especial incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday y podrá disfrutarse en formatos como IMAX e Infinity Vision, de acuerdo con Marvel Studios.

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