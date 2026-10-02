Michael Douglas confiesa su infidelidad y amante famosa

Michael Douglas sorprendió al revelar que mantuvo una relación amorosa secreta con Kathleen Turner durante el rodaje de la película "Tras la esmeralda perdida" en 1984, una historia que ambos negaron durante cuatro décadas.
La confesión aparece en sus nuevas memorias, One Helluva Ride, que saldrán a la venta el 6 de octubre.
El actor, actualmente de 82 años y ganador de dos premios Óscar, confesó que desde el primer encuentro profesional con Turner se sintió atraído por ella.
En ese momento, Michael Douglas estaba casado con Diandra y compartía esos años con su hijo Cameron.
Según detalló, el romance con Turner no fue un simple affaire, sino una relación que nació por la convivencia constante, la presión del rodaje y el respeto mutuo.
"No fue un amorío de una sola noche; surgió a partir de lo cerca que trabajábamos y la atracción que sentíamos el uno por el otro", escribió en su libro.
Michael Douglas relató que tras las jornadas de filmación en la selva, se escapaba al hotel de Turner cuando todos dormían, aprovechando que en ese entonces no existían cámaras ni teléfonos inteligentes que los expusieran.
Pero el idilio terminó cuando Diandra visitó el set de filmación junto a Cameron, su hijo. Según Douglas, su esposa percibió lo que sucedía y confrontó a Turner, quien optó por detener la relación para no causar interferencias en la familia.
A pesar del fin del romance, ambos actores continuaron con su exitosa dupla profesional y, durante las siguientes décadas, negaron públicamente cualquier vínculo más allá de la química en pantalla.
"Fue una mentira para proteger a mi esposa y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años", reconoció Douglas.
Una amistad duradera
A pesar de las complicaciones personales, Michael Douglas y Turner retomaron su vínculo profesional. Tras el éxito de "Romancing the Stone", el estudio 20th Century Fox exigió una secuela, "The Jewel of the Nile".
Turner inicialmente se negó a participar, lo que derivó en una amenaza de demanda por 25 millones de dólares. El conflicto legal se resolvió y ambos volvieron a trabajar juntos, resolviendo sus diferencias creativas sobre el guion.
Volvieron a coincidir en "La guerra de los Rose" en 1989 y, décadas después, en la tercera temporada de "The Kominsky Method" en 2021. Según el libro, ambos mantienen una sólida amistad hasta la actualidad.
Douglas afirmó que pidió permiso a Turner antes de incluir la historia de su romance en sus memorias, asegurando que, al reconstruir la película juntos, también estaban "reparando las cosas entre nosotros, finalmente superando todo lo que había pasado antes".
Michael Douglas está casado con Catherine Zeta-Jones desde el año 2000 y tiene dos hijos.