Fechas de entrega de los Premios Oscar 2027 y 2028

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas confirmó las fechas de las próximas entregas de los Premios Oscar, anunciando oficialmente cuándo se celebrarán las ediciones número 99 y 100, incluyendo la esperada gala del centenario.
La edición 99 de los Premios Oscar se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027, manteniendo la tradición de celebrarse en primavera y reafirmando su papel central en el calendario del cine internacional.
De acuerdo con el calendario difundido por la organización, la expectativa comienza con la revelación de las nominaciones, prevista para el 21 de enero de ese mismo año.
Esta fecha marca el comienzo de la competencia por la codiciada estatuilla dorada y establece el tono de la temporada de premios para productores, estudios y protagonistas de la industria audiovisual.
La edición de 2027 servirá como antesala para un evento histórico. La gala del centenario, edición número 100, se celebrará el 5 de marzo de 2028, un evento con especial significado por cumplirse cien años desde la primera entrega de los Oscar.
En palabras de la organización, esta cita promete atraer una atención internacional aún mayor, tanto por la relevancia simbólica de la fecha como por el despliegue mediático que se anticipa desde ya.
Ambas ceremonias se desarrollarán en el Dolby Theatre y se retransmitirán en más de 200 países de todo el mundo.
Expectativa por el centenario de los Oscar
La edición 100 de los Premios Oscar despierta una expectativa inédita. Hollywood y los aficionados al cine de todo el mundo mirarán con atención la gala conmemorativa, que ofrecerá la oportunidad de rendir homenaje a las figuras, películas y momentos destacados de un siglo de historia cinematográfica.
Además, son las últimas ediciones de los Oscar que se podrán ver en Estados Unidos a través de ABC, su distribuidor habitual, ya que que a partir de la edición de 2029 pasarán ser retransmitidos por YouTube.
Asimismo, serán las últimas galas que se celebren en el Dolby Theatre antes de que la sede de la ceremonia pase a ser el Peacock Theater hasta 2039.
Recordemos que los Premios Oscar no están viviendo sus mejores momentos en términos de audiencia. La edición de 2026 fue vista 17,86 millones de espectadores entre ABC y Hulu, lo que supuso una caída del 9% respecto a los 19,7 millones del año anterior, convirtiéndose en la gala menos vista desde 2022.
Pese a la importancia de la ocasión, hasta ahora la Academia no ha revelado detalles sobre el formato que adoptará la ceremonia ni ha confirmado si incluirá homenajes, cambios especiales o sorpresas, aunque todo indica que habrá tributos a los protagonistas que marcaron estos cien años de cine.