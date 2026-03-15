Ganadores de los Premios Oscar 2026: la noche en que el cine celebró nuevas historias, récords y grandes actuaciones

La noche más importante del cine volvió a reunir a las grandes estrellas de Hollywood en la edición número 98 de los Premios Oscar, una ceremonia que cada año reconoce a las producciones, directores y actores que marcaron la industria cinematográfica. La gala, realizada en Los Ángeles, estuvo llena de sorpresas, discursos emotivos y triunfos históricos que marcaron la temporada de premios.
Uno de los momentos más comentados de la noche fue el triunfo de One Battle After Another, que se llevó el galardón a Mejor Película, consolidándose como una de las producciones más influyentes del año. Su director, Paul Thomas Anderson, también fue reconocido con el premio a Mejor Dirección, reafirmando su prestigio dentro de la industria cinematográfica.
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En las categorías de actuación, el protagonista de la noche fue Michael B. Jordan, quien ganó el Oscar a Mejor Actor por su actuación en Sinners, una película que además obtuvo otros reconocimientos importantes durante la ceremonia.
Por su parte, la actriz irlandesa Jessie Buckley se llevó la estatuilla a Mejor Actriz gracias a su interpretación en Hamnet, convirtiéndose en una de las actuaciones más aclamadas del año por la crítica especializada.
Las categorías de reparto también destacaron con triunfos importantes. Sean Penn ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en One Battle After Another, mientras que Amy Madigan obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su participación en Weapons.
En otras categorías destacadas, la cinta KPop Demon Hunters se llevó el premio a Mejor Película Animada, además de ganar Mejor Canción Original con el tema "Golden", que se convirtió en uno de los momentos musicales más celebrados de la ceremonia.
También hubo espacio para el cine internacional. La producción noruega Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier, ganó el premio a Mejor Película Internacional, marcando un hito para el cine de ese país.
La edición 2026 de los Oscar dejó claro que el cine continúa evolucionando, apostando por historias diversas, nuevos talentos y producciones que conectan con el público global. Con cada estatuilla entregada, la Academia reafirmó su papel como uno de los reconocimientos más importantes de la industria del entretenimiento.
Conoce el listado completo de los Premios Oscar 2026
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"
- Mejor actriz principal: Jessie Buckley - "Hamnet"
- Mejor actor principal: Michael B. Jordan - "Sinners"
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - "Weapons"
- Mejor actor de reparto: Sean Penn - "One Battle After Another"
- Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"
- Mejor guion original: Ryan Coogler - "Sinners"
- Mejor película animada: "KPop Demon Hunters"
- Mejor película internacional: "Sentimental Value" (Noruega)
- Mejor canción original: "Golden" - "KPop Demon Hunters"
- Mejor montaje: Andy Jurgensen - "One Battle After Another"
- Mejor cinematografía: Autumn Durald Arkapaw - "Sinners"
- Mejor maquillaje y estilismo: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey - "Frankenstein"
- Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley - "Frankenstein"
- Mejor reparto: Cassandra Kulukundis - "One Battle After Another"
- Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson - "Sinners"
- Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau - "Frankenstein"
- Mejor sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta - "F1"
- Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett - "Avatar: Fire and Ash"
- Mejor largometraje documental: "Mr. Nobody Against Putin"
- Mejor cortometraje documental: "All the Empty Rooms"
- Mejor cortometraje animado: "The Girl Who Cried Pearls"
- Mejor cortometraje de acción real: "The Sing