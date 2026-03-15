Conan O'Brien deslumbró en los Oscar 2026 con parodias

La edición 98 de los Premios Oscar comenzó con una introducción memorable a cargo de Conan O’Brien, quien debutó en la gala con un segmento cargado de sátira, música y guiños a las producciones más comentadas del año.
El presentador irrumpió en el escenario con una dinámica secuencia que lo llevó a "entrar" en distintas películas nominadas mediante recreaciones y parodias. Entre ellas destacó su aparición en el universo de la cinta animada Las Guerreras K-Pop.
También sorprendió al hacer referencia a Sinners y a otras producciones que compiten en categorías importantes, mezclando humor físico con comentarios irónicos sobre la industria del entretenimiento y la temporada de premios.
Como la "Tía Gladys"
Uno de los instantes más comentados de la noche fue el disfraz que Conan O’Brien decidió utilizar. Se disfrazó como el personaje ficticio "Tía Gladys", protagonizando un sketch que combinó teatro, exageración y crítica al dramatismo habitual de las premiaciones.
La escena generó carcajadas entre los asistentes y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios destacaron la capacidad del conductor para reinventar el tradicional monólogo inicial de los Oscar.
Un mensaje directo a Timothée Chalamet
Durante su presentación, O’Brien también lanzó un comentario dirigido al actor Timothée Chalamet, nominado en esta edición, al bromear sobre su intensa agenda de promoción y su presencia constante en los titulares. En uno de los momentos expresó: "Hay una gran seguridad debido a manifestaciones de personas de la danza y la ópera", señalando a Chalamet.
El tono humorístico del mensaje fue recibido con aplausos del público y con reacciones divididas en redes, donde algunos seguidores consideraron el comentario como uno de los momentos más espontáneos de la noche.
Un inicio que marca el tono de la gala
La apertura de Conan O’Brien marcó el ritmo de una ceremonia que promete combinar emoción, espectáculo y momentos inesperados. Con su estilo característico, el conductor logró captar la atención del público desde el primer minuto y posicionar su participación como uno de los elementos más destacados de los Oscar 2026.
La gala se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles y reúne a las principales figuras del cine mundial, en una noche donde la creatividad y el reconocimiento al talento cinematográfico vuelven a ser protagonistas.