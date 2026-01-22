 Trama de Sinners: Récords en los Oscar 2026
Farándula

Descubre la trama de Sinners, la cinta que ha batido récords en los Oscar 2026

Sinners rompe récord y se convierte en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar.

Compartir:
Sinners, Instagram
Sinners / FOTO: Instagram

La película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan,  Sinners, "Pecadores" en español, acaba de hacer historia en la industria del cine.

Este 2026 se perfila con 16 nominaciones en los Premios Oscar, incluyendo Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película.

Este filme ha llamado la atención no solo por su trama impactante, sino también por la calidad de su elenco y el reconocimiento que ha obtenido en el circuito internacional.

Con una historia envolvente que mezcla drama y suspenso, Sinners captura la atención desde los primeros minutos, reafirmando su lugar como favorita entre críticos y audiencia por igual. La producción ha destacado en festivales previos y ahora busca coronarse en la máxima gala del cine.

De qué trata 

Sinners explora las dimensiones más oscuras de las decisiones humanas y las consecuencias morales que acarrea cada elección. A través de un guion sólido, el filme desarrolla personajes complejos que se enfrentan a dilemas éticos y personales.

Catalogada como una cinta de suspenso y terror, este thriller contemporáneo narra la historia de los problemáticos gemelos Stack y Smoke; quienes tras regresar a Mississippi en los años 30, toman la decisión de abrir un club donde el protagonista sea el blues

Foto embed
Sinners - Instagram

Luego de reunir a sus viejos amigos y contar con el apoyo de Sammie, su pequeño primo que disfruta de un don maravilloso para el blues. Entre problemas de amor, dinero y racismo, se desata una serie de eventos paranormales que exponen mucho más que criaturas nocturnas. 

Si hay algo que convierte a ‘Pecadores’ en una cinta imperdible es la capacidad que tiene para jugar con sus tomas, las metáforas que ponen el foco en temas tan controversiales como el racismo y los obstáculos que debía sobrellevar las personas de raza negra. 

Sinners estuvo disponible en cines durante el mes de abril de 2025; por suerte, forma parte del catálogo de la plataforma de streaming HBO Max. Así que, no te preocupes si no tuviste la oportunidad de verla o si deseas repasar su trama previo a la ceremonia de los Oscar. 

Nominaciones

Las categorías en las que figura Sinners, son:

  • Mejor Película
  • Mejor Director (Ryan Coogler)
  • Mejor Actor (Michael B. Jordan)
  • Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo)
  • Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku)
  • Mejor Guion Original (Ryan Coogler)
  • Mejor Casting (Esta es una categoría nueva que debuta este año y Sinners es de las primeras nominadas).
  • Mejor Fotografía (Autumn Durald Arkapaw)
  • Mejor Banda Sonora Original (Ludwig Göransson)
  • Mejor Canción Original (Por el tema "I Lied to You")
  • Mejor Diseño de Producción
  • Mejor Diseño de Vestuario
  • Mejor Montaje
  • Mejor Maquillaje y Peluquería
  • Mejor Sonido
  • Mejores Efectos Visuales

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos