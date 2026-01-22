Trama de Sinners: Récords en los Oscar 2026

La película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, Sinners, "Pecadores" en español, acaba de hacer historia en la industria del cine.
Este 2026 se perfila con 16 nominaciones en los Premios Oscar, incluyendo Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película.
Este filme ha llamado la atención no solo por su trama impactante, sino también por la calidad de su elenco y el reconocimiento que ha obtenido en el circuito internacional.
Con una historia envolvente que mezcla drama y suspenso, Sinners captura la atención desde los primeros minutos, reafirmando su lugar como favorita entre críticos y audiencia por igual. La producción ha destacado en festivales previos y ahora busca coronarse en la máxima gala del cine.
De qué trata
Sinners explora las dimensiones más oscuras de las decisiones humanas y las consecuencias morales que acarrea cada elección. A través de un guion sólido, el filme desarrolla personajes complejos que se enfrentan a dilemas éticos y personales.
Catalogada como una cinta de suspenso y terror, este thriller contemporáneo narra la historia de los problemáticos gemelos Stack y Smoke; quienes tras regresar a Mississippi en los años 30, toman la decisión de abrir un club donde el protagonista sea el blues.
Luego de reunir a sus viejos amigos y contar con el apoyo de Sammie, su pequeño primo que disfruta de un don maravilloso para el blues. Entre problemas de amor, dinero y racismo, se desata una serie de eventos paranormales que exponen mucho más que criaturas nocturnas.
Si hay algo que convierte a ‘Pecadores’ en una cinta imperdible es la capacidad que tiene para jugar con sus tomas, las metáforas que ponen el foco en temas tan controversiales como el racismo y los obstáculos que debía sobrellevar las personas de raza negra.
Sinners estuvo disponible en cines durante el mes de abril de 2025; por suerte, forma parte del catálogo de la plataforma de streaming HBO Max. Así que, no te preocupes si no tuviste la oportunidad de verla o si deseas repasar su trama previo a la ceremonia de los Oscar.
Nominaciones
Las categorías en las que figura Sinners, son:
- Mejor Película
- Mejor Director (Ryan Coogler)
- Mejor Actor (Michael B. Jordan)
- Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo)
- Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku)
- Mejor Guion Original (Ryan Coogler)
- Mejor Casting (Esta es una categoría nueva que debuta este año y Sinners es de las primeras nominadas).
- Mejor Fotografía (Autumn Durald Arkapaw)
- Mejor Banda Sonora Original (Ludwig Göransson)
- Mejor Canción Original (Por el tema "I Lied to You")
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Montaje
- Mejor Maquillaje y Peluquería
- Mejor Sonido
- Mejores Efectos Visuales