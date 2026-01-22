Premios Oscar: dónde ver las nominadas a Mejor Película

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 reúnen una selección diversa de historias que han marcado la temporada cinematográfica. Drama, ciencia ficción, cine histórico y propuestas autorales compiten por la estatuilla dorada.
A continuación te presentamos las diez películas nominadas a Mejor Película, junto con una breve sinopsis y la información disponible sobre dónde verlas desde Guatemala.
Bugonia
Esta película combina comedia negra y ciencia ficción en una historia protagonizada por una poderosa ejecutiva farmacéutica que es secuestrada por un grupo de conspiracionistas convencidos de que no es humana.
Lo que comienza como un acto absurdo se transforma en una reflexión inquietante sobre el poder, la paranoia y la manipulación. La película está disponible para compra o alquiler digital en plataformas como Prime Video y Apple TV, y se espera su llegada a servicios de streaming en los próximos meses.
F1
Drama deportivo ambientado en el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, donde un expiloto regresa a las pistas para salvar al equipo que marcó su carrera. La cinta explora la rivalidad, la presión mediática y los sacrificios personales detrás del éxito en el automovilismo.
Tras su paso por salas de cine internacionales, en Guatemala se estrenó en junio de 2025, se espera que próximamente llegue a plataformas digitales. Por el momento se puede comprar o alquilar en Apple TV.
Frankenstein
Esta nueva adaptación del clásico de Mary Shelley ofrece una mirada emotiva y visualmente impactante sobre la relación entre el creador y su criatura. La película se centra en los dilemas éticos de la ciencia, la soledad y la búsqueda de identidad, con una estética oscura y profundamente humana. Actualmente se encuentra disponible en Netflix.
Hamnet
Basada en la aclamada novela del mismo nombre, esta película retrata la vida íntima de la familia de William Shakespeare, centrándose en el duelo por la pérdida de su hijo. Es un drama histórico sensible y poético que aborda el amor, la muerte y la inspiración artística. La cinta se estrenará el 19 de febrero en cines de Guatemala.
Marty Supreme
Inspirada en hechos reales, la película narra la historia de un carismático jugador de tenis de mesa que busca convertirse en leyenda, enfrentando conflictos personales y profesionales mientras recorre el mundo. La producción puede encontrarse para preventa o alquiler digital en Apple TV y se espera su estreno en cines de Guatemala el 29 de enero.
One Battle After Another (Una batalla tras otra)
Este thriller dramático sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a regresar a la violencia para proteger a su familia. Con una narrativa intensa y reflexiva, la cinta explora la culpa, la lealtad y las consecuencias del pasado.
Actualmente está disponible en HBO Max y también puede alquilarse o comprarse en Prime Video.
The Secret Agent
Un thriller político cargado de tensión que sigue a un hombre común convertido en objetivo de un régimen autoritario tras verse involucrado en una red de espionaje. La película destaca por su atmósfera opresiva y su crítica social.
Por ahora, se encuentra en proceso de estreno digital y podrá verse próximamente en plataformas como Prime Video.
Sentimental Value
Este drama familiar gira en torno al reencuentro de dos hermanas con su padre, un reconocido cineasta, lo que desencadena conflictos emocionales y reflexiones sobre el legado, el arte y las relaciones humanas.
La película está disponible para compra o alquiler digital y se espera su llegada a plataformas de streaming en las próximas semanas.
Sinners (Pecadores)
Ambientada en el sur de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, la historia sigue a dos hermanos que intentan abrir un club comunitario mientras enfrentan fuerzas oscuras que amenazan su entorno. La película mezcla drama histórico con elementos sobrenaturales y ya puede verse en HBO Max y Prime Video.
Train Dreams (Sueños de trenes)
Adaptación cinematográfica de una novela aclamada, esta película retrata la vida de un hombre que pasa décadas trabajando en los bosques del Pacífico Noroeste, en una historia introspectiva sobre la memoria, la soledad y el paso del tiempo. Está disponible en Netflix.
Con estas diez producciones, la categoría de Mejor Película en los Oscar 2026 promete una competencia reñida. Verlas antes de la ceremonia permitirá al público formarse su propio criterio sobre cuál merece alzarse con el máximo galardón del cine.
