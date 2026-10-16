P. Diddy hospitalizado tras recibir golpe en la cabeza

P. Diddy sufrió una lesión en la cabeza tras verse envuelto en un altercado físico dentro de la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey, donde actualmente cumple condena.
La herida, que requirió atención médica de emergencia, fue el resultado de una confrontación directa con el influyente narcotraficante jamaicano Christopher "Dudus" Coke. Este incidente contradice las versiones iniciales que sugerían un accidente.
Según reportes recientes de la revista People, el suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes hacia el sábado.
Alrededor de la 1:00 am, tras la pelea, una ambulancia trasladó a P. Diddy a un centro médico externo para una evaluación y tratamiento de emergencia.
Afortunadamente, las lesiones no pusieron en riesgo su vida, permitiendo su regreso a la instalación penitenciaria consciente y en condición estable.
Las versiones internas, citadas por diversos medios, apuntan a que la disputa se originó por el malestar generado entre la población penitenciaria.
Un reportaje de investigación periodística había expuesto supuestos privilegios y las condiciones de vida de P. Diddy dentro del recinto, lo que habría provocado mayores restricciones y controles para todos los reclusos.
Esta situación detonó la molestia de Christopher "Dudus" Coke, una figura con considerable influencia en la prisión, quien cumple una pena de 23 años por narcotráfico.
Consecuencias disciplinarias y retraso en la liberación
Como medida disciplinaria por el altercado, tanto Sean Combs como Christopher Coke fueron sancionados con dos semanas en alojamiento restrictivo, una práctica común en el sistema penitenciario para manejar este tipo de incidentes.
Además, la fecha proyectada para la liberación de P. Diddy se ha pospuesto hasta marzo de 2028. Este retraso se debe a la acumulación de infracciones previas, que incluyen otros altercados y el uso indebido del teléfono dentro de la prisión, sumándose ahora esta nueva pelea a su historial.
La situación legal de P. Diddy ha sido objeto de intensa atención mediática en los últimos meses, con múltiples acusaciones y procesos en curso. Su presencia en una prisión federal, y ahora este incidente, solo aumentan el escrutinio sobre su figura pública y su futuro, generando interrogantes sobre su comportamiento dentro del sistema penitenciario.
Hasta el momento, los representantes legales del artista han declarado que no disponen de información independiente sobre los hechos específicos del altercado.
Por su parte, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ha rehusado emitir declaraciones detalladas sobre el incidente, citando razones de privacidad y seguridad interna, una postura habitual en este tipo de situaciones que involucran a reclusos.