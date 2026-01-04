 Cómo es la prisión federal donde Maduro está preso
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

Se trata de una de las cárceles de peor reputación de la ciudad y ha sido objeto de denuncias por falta de personal, delincuencia dentro de sus instalaciones y duras condiciones de vida en las celdas.

Nicolás Maduro trasladado a Nueva York para ser juzgado, EFE
Nicolás Maduro trasladado a Nueva York para ser juzgado / FOTO: EFE

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal de Nueva York donde está preso Nicolás Maduro, ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín "El Chapo" Guzmán, el rapero Sean 'Diddy' Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Situado en el distrito de Brooklyn se la ha llegado a llamar un "infierno en la Tierra". Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

En la única prisión federal de Nueva York, sus alrededor de 1 mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.

Célebres reclusos

Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" en el MDC y comparó su celda con la del psicópata 'Hannibal Lecter' en ´El silencio de los inocentes´.

Otro recluso, el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunció en una carta hecha pública por su abogado que había presenciado homicidios y apuñalamientos.

A la larga lista de personajes 'célebres' se unió en 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean "Diddy" Combs.

El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en las instalaciones en 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordaba su estancia en la prisión con motivo del paso de Combs por la misma.

"(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por diez pies que puedo asegurarles que es repugnante", aseguró el exasesor de Trump, que añadía que en la primera etapa de reclusión no se tiene acceso a libros.

Actualmente, el presunto líder del cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, es otro de los presos que está detenido en la instalación a la espera de un juicio por cargos de asesinato y tráfico de drogas.

Protestas en 2019

En 2019, la situación en la prisión federal generó protestas después de siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción.

Según videos subidos a las redes sociales, muchos reclusos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar quince grados bajo cero. Además, abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos.

El incidente de 2019 motivó una investigación del Departamento de Justicia para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía "planes de contingencia adecuados" a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos.

Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de 1 mil 600 reclusos con unos 10 millones de dólares por soportar frío y condiciones inhumanas por el corte de energía.

*Con información de EFE

