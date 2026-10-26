 Inquietante mensaje del Komanche antes de su muerte
Farándula

¿Presentía su muerte? El inquietante mensaje de El Komanche antes de morir

El influencer salvadoreño, Carlos Gómez, murió en México tras enfrentar severas deudas, polémicas por acoso y un diagnóstico de trastorno bipolar.

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Komanche, Instagram
Komanche / FOTO: Instagram
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La comunidad de internet se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, el popular streamer salvadoreño.

Su muerte, ocurrida el 25 de octubre de 2026 en Monterrey, México, a la edad de 30 años, dejó un rastro de incertidumbre y preocupación, especialmente tras la difusión de su último mensaje en redes sociales:

"Los días simplemente no mejoran". Esta frase, publicada en su cuenta de X (anteriormente Twitter) apenas seis días antes de ser hallado sin vida, adquirió un significado profundamente doloroso para sus millones de seguidores.

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El Komanche - Instagram

Tras el anuncio de su deceso, los seguidores de El Komanche revisaron sus últimas interacciones, descubriendo una transmisión en vivo por TikTok donde el streamer había solicitado un préstamo de 5.000 dólares.

En aquella ocasión, explicó que necesitaba esa suma para saldar una deuda urgente y recuperar su estabilidad financiera. El Komanche vinculó directamente sus problemas económicos con la pérdida de contratos publicitarios, una situación que, según sus propias palabras, se había agravado por diversas controversias que afectaron su carrera.

Durante la transmisión, el creador de contenido se dirigió a una persona identificada como "Carvajal", insistiendo en que los 5.000 dólares eran cruciales para resolver sus compromisos financieros. Reconoció abiertamente que había perdido patrocinios importantes a raíz de una polémica surgida semanas antes.

Salud Mental y el Acoso Digital

El mensaje del 19 de octubre reavivó la preocupación por la salud emocional del streamer, quien ya había compartido públicamente sus batallas psicológicas.

En 2023, El Komanche reveló haber sido diagnosticado con trastorno bipolar y haber atravesado episodios de profunda crisis personal. También confesó haber requerido atención psiquiátrica y haber sobrevivido a un intento de suicidio.

Tras su muerte, su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia y publicó un emotivo mensaje de despedida, en el que cuestionó el impacto de las agresiones digitales.

"El bullying a cualquier escala no es un juego", escribió Reyes, mientras numerosos seguidores recordaban las constantes críticas y el acoso que el creador había recibido en los últimos tiempos.

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