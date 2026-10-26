Sheynnis Palacios deslumbra en la Feria de Sanarate

La ex Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, volvió a conquistar al público guatemalteco con su carisma, belleza y elegancia durante su participación en la elección de la Flor de la Feria de Sanarate 2026, celebrada en el municipio de Sanarate, El Progreso.
La modelo y presentadora nicaragüense fue una de las invitadas especiales de la velada, en la que tuvo un papel protagónico como conductora del certamen.
Su presencia no pasó desapercibida, especialmente por el espectacular vestido que eligió para la ocasión, una pieza larga y brillante que resaltó su figura y le dio un toque de glamour a la celebración.
A través de las redes sociales oficiales de la feria, los organizadores compartieron fotografías y videos de su participación, mostrando algunos de los momentos más especiales de la noche.
Sheynnis Palacios deslumbra con un vestido lleno de brillos
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el atuendo que lució la ex Miss Universo durante la conducción del evento.
Palacios apostó por un elegante vestido largo, de tonalidades rosadas y plateadas, completamente decorado con aplicaciones brillantes que reflejaban la iluminación del escenario.
El diseño, de silueta ajustada, destacaba por su escote pronunciado, tirantes delgados y una falda que se extendía hasta el suelo, creando una apariencia sofisticada.
La exreina de belleza complementó su vestuario con el cabello oscuro peinado en ondas suaves, maquillaje que resaltaba sus facciones y accesorios discretos que permitieron que el vestido fuera el protagonista.
Además de conducir el certamen, Sheynnis realizó una pasarela en la que mostró la elegancia que la llevó a conquistar la corona de Miss Universo 2023.
Su participación fue documentada por asistentes y medios locales, mientras que en redes sociales circularon imágenes de su presentación y de los encuentros que sostuvo con sus admiradores.
Sheynnis Palacios también sorprendió con un gesto especial en Sanarate
Antes de participar en la elección de belleza, la nicaragüense protagonizó otro momento que llamó la atención durante su visita a Guatemala.
Como parte de las actividades relacionadas con las fiestas patronales, Palacios acudió a una iglesia de Sanarate para realizar una ofrenda floral a la Virgen del Rosario, patrona del municipio.
La modelo compartió imágenes de esta experiencia a través de sus historias de Instagram, donde mostró su acercamiento a las tradiciones religiosas y culturales de la localidad.
La visita fue destacada por los organizadores de SANAFER 2026, quienes agradecieron su presencia y la invitaron a formar parte de una de las noches más especiales de la celebración.
Su participación también permitió que habitantes de Sanarate pudieran conocerla personalmente, tomarse fotografías y compartir algunos momentos con ella.
Tras su paso por Guatemala, la ex Miss Universo publicó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y expresó su deseo de regresar próximamente.
Tayra Alexandra Arauz Aguilar es la nueva Flor de la Feria 2026
Aunque Sheynnis Palacios fue una de las grandes protagonistas de la velada, la celebración también estuvo marcada por la elección de la nueva representante de la belleza sanarateca.
Tayra Alexandra Arauz Aguilar fue elegida Señorita Flor de la Feria SANAFER 2026, título con el que representará a su municipio durante las actividades relacionadas con las festividades.
La elección reunió a participantes que buscaban convertirse en la nueva soberana de la feria, en una noche dedicada a resaltar la belleza, la cultura y las tradiciones de Sanarate.
Los organizadores celebraron el resultado y felicitaron a la ganadora por obtener el título, uno de los reconocimientos tradicionales de las festividades locales.
La elección de la Flor de la Feria forma parte de las actividades culturales que acompañan la celebración patronal en honor a la Virgen del Rosario, cuya fecha principal es el 14 de noviembre.
La primera nicaragüense en conquistar Miss Universe
Sheynnis Alondra Palacios Cornejo hizo historia el 18 de noviembre de 2023, cuando se convirtió en la primera mujer de Nicaragua en ganar Miss Universe, durante la edición número 72 del certamen, celebrada en El Salvador.
Su triunfo también representó un momento histórico para Centroamérica, al convertirse en la primera representante de la región en conquistar la corona del concurso internacional.
Antes de alcanzar el reconocimiento mundial, la modelo había participado en diferentes certámenes, entre ellos Miss Teen Nicaragua 2016, Miss Mundo Nicaragua 2020 y Miss Nicaragua 2023.
Además de su experiencia en los concursos de belleza, Palacios estudió Comunicación Social y ha desarrollado actividades relacionadas con la presentación y la producción audiovisual.
Desde su coronación, la nicaragüense ha participado en eventos internacionales, actividades sociales y proyectos relacionados con el entretenimiento y la moda.