Fallece a los 19 años vocalista de El Bronco y su Banda tras quemaduras

La música regional mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, joven cantante de 19 años e integrante de la agrupación El Bronco y su Banda, quien perdió la vida después de sufrir graves quemaduras durante un incendio registrado en una fábrica de solventes en León, Guanajuato, México.
El músico permanecía hospitalizado desde el viernes 23 de octubre, cuando se produjo el siniestro en el establecimiento donde también trabajaba.
Durante varios días, familiares, amigos y compañeros de agrupación solicitaron oraciones y apoyo económico para cubrir los gastos de su tratamiento. Sin embargo, este miércoles 28 de octubre se confirmó su fallecimiento.
La noticia provocó tristeza entre los seguidores del cantante, quien comenzaba a construir su trayectoria dentro del género regional mexicano.
¿Qué le ocurrió al vocalista de El Bronco y su Banda?
El accidente ocurrió durante la tarde del viernes 23 de octubre, en una bodega de productos químicos ubicada en el cruce de las calles Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás, municipio de León.
De acuerdo con las autoridades municipales, el incendio fue reportado aproximadamente a las 17:10 horas y movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y otras instituciones de emergencia.
En el inmueble se almacenaban diversas sustancias inflamables, entre ellas thinner, alcohol, acetona y otros productos químicos.
Debido al peligro de explosiones y a la intensidad del fuego, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y evacuaron preventivamente a cerca de mil personas de los alrededores.
El incendio también provocó daños materiales en propiedades cercanas y una intensa movilización de los equipos de rescate.
El cantante sufrió graves quemaduras
Brayan Vela se encontraba trabajando en el establecimiento cuando comenzó el incendio.
Según testimonios recopilados por medios locales, el joven consiguió salir del inmueble, aunque presentaba lesiones graves. Vecinos de la zona acudieron a auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.
Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Los reportes médicos difundidos por medios mexicanos señalaron que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron aproximadamente el 80% de su cuerpo.
La gravedad de las lesiones mantuvo al músico en una condición crítica durante los días posteriores al accidente.
La agrupación había solicitado oraciones por su recuperación
Mientras el cantante permanecía hospitalizado, El Bronco y su Banda utilizó sus redes sociales para informar sobre su delicado estado de salud.
Sus compañeros compartieron fotografías del joven y pidieron a sus seguidores unirse en oración por su recuperación.
El mensaje recibió numerosas muestras de solidaridad de personas que conocían su trayectoria musical y de habitantes de León que se enteraron de lo sucedido.
Familiares del artista también solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos médicos, debido a la complejidad del tratamiento que necesitaba.
En ese momento, sus seres queridos advirtieron sobre posibles solicitudes fraudulentas de donativos y pidieron verificar la procedencia de cualquier petición de ayuda.
Confirman la muerte de Brayan Vela a los 19 años
Después de varios días de lucha, la agrupación confirmó que el joven cantante había fallecido.
En su mensaje de despedida, sus compañeros recordaron la fortaleza con la que enfrentó las consecuencias del accidente y expresaron su tristeza por la pérdida.
La noticia generó reacciones de pesar entre familiares, amigos y seguidores de la música regional mexicana.
Brayan combinaba su pasión por la música con su trabajo en la fábrica de solventes, mientras buscaba abrirse camino como vocalista.
Su fallecimiento ha causado especial conmoción por su corta edad y por las circunstancias del accidente que terminó con su vida.
Investigan las circunstancias del incendio
Las autoridades de León mantienen bajo investigación las condiciones en las que operaba la bodega donde ocurrió el siniestro.
Según reportes locales, durante las inspecciones se localizaron cientos de recipientes con sustancias inflamables, por lo que también se busca determinar si el establecimiento contaba con los permisos correspondientes.
El fuego fue controlado por los equipos de emergencia, pero dejó graves consecuencias para los habitantes y trabajadores de la zona.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares y compañeros de Brayan Vela lamentan la pérdida de un joven que soñaba con consolidar su carrera musical.
Su muerte deja de luto a El Bronco y su Banda y a quienes acompañaron sus primeros pasos dentro de la música regional mexicana.