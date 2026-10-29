 Actor Eduardo Marbán trabaja como albañil por falta de roles
Farándula

Actor de Televisa captado trabajando de albañil tras falta de oportunidades en la tele

Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, cuenta con experiencia en telenovelas y se abre camino en la construcción tras la escasez de roles.

Compartir:
Eduardo Marbán, Instagram
Eduardo Marbán / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Eduardo Marbán, sobrino del reconocido actor Eduardo Capetillo, ha captado la atención del público y los medios al anunciar un giro inesperado en su carrera profesional.

Ante la escasez de oportunidades en la actuación, Eduardo Marbán decidió incursionar en el oficio de la albañilería, compartiendo su experiencia y reflexiones a través de sus redes sociales.

Su decisión no solo muestra una faceta de resiliencia, sino también una actitud de orgullo y dignidad frente al trabajo manual.

Hace unos meses, Eduardo Marbán utilizó sus plataformas digitales para revelar su nueva actividad. En un video que rápidamente se viralizó, explicó a sus seguidores que estaba aprendiendo sobre construcción y que se encontraba trabajando activamente en una obra.

"Voy a aprender a ser albañil chavos, ya le estamos dando duro", comentó, mostrando con entusiasmo el avance de los trabajos junto a otros compañeros.

La franqueza de Eduardo Marbán generó diversas reacciones, y una de las preguntas recurrentes de sus seguidores fue si sentía vergüenza por dedicarse a este nuevo oficio. Su respuesta fue contundente y dejó clara su postura:

"Pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. No, yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea", afirmó, defendiendo la nobleza de cualquier trabajo honesto y digno.

A pesar de su incursión en la construcción, Eduardo Marbán aseguró que esta nueva faceta no significa un abandono de su pasión por la actuación. Por el contrario, la ve como una oportunidad para expandir sus horizontes y adquirir nuevas habilidades, dejando claro que su intención es continuar desarrollando su carrera en el medio artístico.

Trayectoria en la Actuación

Eduardo Marbán, hijo de Mary Carmen Arruza, media hermana de Eduardo Capetillo, siguió los pasos de su tío en el mundo de la actuación desde joven. Sus inicios incluyeron participaciones como extra en producciones como la telenovela "Rosalinda".

Su rostro se hizo más familiar en Televisa a partir de 2016, cuando formó parte del elenco de la telenovela "La Candidata", compartiendo créditos con figuras como Silvia Navarro y Víctor González.

Desde entonces, tuvo constantes llamados para episodios de populares series unitarias como "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".

Entre sus papeles más destacados se encuentran su interpretación de Saúl en "Por amar sin ley", así como participaciones en "Médicos, línea de vida", "Quererlo todo" y "La Herencia", donde actuó junto a Michelle Renaud.

En entrevistas previas, Eduardo Marbán ha compartido la profunda influencia que su tío Eduardo Capetillo y su tía Biby Gaytán tuvieron en su vida, especialmente después de la lamentable pérdida de sus padres.

"Lo más cercano a mi papá es mi tío Eduardo, una vez que se fue mi padre. Me regañaba, me exigía, lo que hace un papá. Mi tía Biby fue igual... Se encargó de todo, me cuidó para no fuera más difícil. Él me cobijó, me apapachó", reveló.

En Portada

MetroRiel: Gobierno presenta avances para desarrollar un sistema de transporte masivot
Nacionales

MetroRiel: Gobierno presenta avances para desarrollar un sistema de transporte masivo

12:20 PM, Oct 29
Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penalt
Nacionales

Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penal

11:05 AM, Oct 29
Dani Alves, exestrella del Barcelona, anuncia su regreso a Guatemalat
Deportes

Dani Alves, exestrella del Barcelona, anuncia su regreso a Guatemala

12:23 PM, Oct 29
Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quichét
Nacionales

Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché

07:59 AM, Oct 29
Icefi presenta recomendaciones para el presupuesto 2027t
Nacionales

Icefi presenta recomendaciones para el presupuesto 2027

10:11 AM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticia#LaLigaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar