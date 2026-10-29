Actor Eduardo Marbán trabaja como albañil por falta de roles

Eduardo Marbán, sobrino del reconocido actor Eduardo Capetillo, ha captado la atención del público y los medios al anunciar un giro inesperado en su carrera profesional.
Ante la escasez de oportunidades en la actuación, Eduardo Marbán decidió incursionar en el oficio de la albañilería, compartiendo su experiencia y reflexiones a través de sus redes sociales.
Su decisión no solo muestra una faceta de resiliencia, sino también una actitud de orgullo y dignidad frente al trabajo manual.
Hace unos meses, Eduardo Marbán utilizó sus plataformas digitales para revelar su nueva actividad. En un video que rápidamente se viralizó, explicó a sus seguidores que estaba aprendiendo sobre construcción y que se encontraba trabajando activamente en una obra.
"Voy a aprender a ser albañil chavos, ya le estamos dando duro", comentó, mostrando con entusiasmo el avance de los trabajos junto a otros compañeros.
La franqueza de Eduardo Marbán generó diversas reacciones, y una de las preguntas recurrentes de sus seguidores fue si sentía vergüenza por dedicarse a este nuevo oficio. Su respuesta fue contundente y dejó clara su postura:
"Pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. No, yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea", afirmó, defendiendo la nobleza de cualquier trabajo honesto y digno.
A pesar de su incursión en la construcción, Eduardo Marbán aseguró que esta nueva faceta no significa un abandono de su pasión por la actuación. Por el contrario, la ve como una oportunidad para expandir sus horizontes y adquirir nuevas habilidades, dejando claro que su intención es continuar desarrollando su carrera en el medio artístico.
Trayectoria en la Actuación
Eduardo Marbán, hijo de Mary Carmen Arruza, media hermana de Eduardo Capetillo, siguió los pasos de su tío en el mundo de la actuación desde joven. Sus inicios incluyeron participaciones como extra en producciones como la telenovela "Rosalinda".
Su rostro se hizo más familiar en Televisa a partir de 2016, cuando formó parte del elenco de la telenovela "La Candidata", compartiendo créditos con figuras como Silvia Navarro y Víctor González.
Desde entonces, tuvo constantes llamados para episodios de populares series unitarias como "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".
Entre sus papeles más destacados se encuentran su interpretación de Saúl en "Por amar sin ley", así como participaciones en "Médicos, línea de vida", "Quererlo todo" y "La Herencia", donde actuó junto a Michelle Renaud.
En entrevistas previas, Eduardo Marbán ha compartido la profunda influencia que su tío Eduardo Capetillo y su tía Biby Gaytán tuvieron en su vida, especialmente después de la lamentable pérdida de sus padres.
"Lo más cercano a mi papá es mi tío Eduardo, una vez que se fue mi padre. Me regañaba, me exigía, lo que hace un papá. Mi tía Biby fue igual... Se encargó de todo, me cuidó para no fuera más difícil. Él me cobijó, me apapachó", reveló.