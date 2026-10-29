 Belinda sorprende como aterrador alienígena en Halloween
Farándula

Halloween: Belinda se convierte en un aterrador alien y sorprende con su transformación

¡De otro planeta! Belinda volvió a robarse las miradas con una impactante transformación para Halloween. Su elaborado disfraz, inspirado en una aterradora criatura del cine, sorprendió por sus impresionantes detalles.

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Belinda, Redes sociales
Belinda / FOTO: Redes sociales
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La cantante y actriz mexicana Belinda volvió a demostrar que Halloween es una de sus celebraciones favoritas. Este 2026, la intérprete de éxitos como "Ángel", "Luz sin gravedad" y "Cactus" sorprendió al público con una impresionante caracterización inspirada en el Xenomorfo, la aterradora criatura extraterrestre de la famosa franquicia cinematográfica 'Alien'.

La artista eligió este personaje para su tradicional fiesta Beliween, un evento que se ha convertido en una de las celebraciones de Halloween más comentadas del espectáculo mexicano gracias a sus elaboradas temáticas y los originales disfraces de sus invitados.

Para esta edición, Belinda decidió llevar la creatividad a otro nivel con una propuesta inspirada en seres extraterrestres, utilizando un vestuario de grandes dimensiones, prótesis y detalles que recreaban la apariencia de una de las criaturas más reconocibles del cine de terror y ciencia ficción.

Las imágenes y videos de su transformación comenzaron a circular en redes sociales, donde su caracterización llamó la atención por la complejidad del diseño y el trabajo artístico detrás de cada detalle.

Así fue la impresionante transformación de Belinda

Para convertirse en el temido Xenomorfo, Belinda apostó por un elaborado traje que incorporó elementos característicos de la criatura cinematográfica.

Uno de los detalles más llamativos fue la enorme estructura que llevaba sobre la cabeza, diseñada para recrear la forma alargada del cráneo del extraterrestre.

El vestuario también incluyó prótesis de gran tamaño en la espalda y diferentes partes del cuerpo, además de una silueta inspirada en la anatomía biomecánica del personaje.

A diferencia de otras caracterizaciones en las que ha cubierto completamente su rostro con maquillaje y prótesis, esta vez la cantante decidió mantener su cara descubierta, permitiendo que sus seguidores pudieran reconocerla.

La combinación de elementos futuristas, estructuras corporales y una estética oscura convirtió su aparición en uno de los principales atractivos de Beliween 2026.

El resultado fue una caracterización que mezcló el terror cinematográfico con una propuesta visual de fantasía y ciencia ficción.

Una fiesta de Halloween con temática extraterrestre

Beliween 2026 se celebró la noche del miércoles 28 de octubre y tuvo como temática central los extraterrestres, las naves espaciales y los encuentros con seres de otros planetas.

Días antes del evento, Belinda había comenzado a generar expectativa entre sus seguidores al compartir pistas sobre la temática de su celebración.

Una de las sorpresas fue la participación del periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan en un video promocional, donde anunciaba un supuesto contacto extraterrestre.

La cantante también incorporó una nave espacial como parte de la ambientación de su fiesta, reforzando la estética futurista que caracterizó esta edición.

Entre las celebridades que asistieron destacaron la actriz estadounidense Victoria Justice, la cantante española Lola Índigo y el creador de contenido Aarón Mercury.

Las fotografías y videos compartidos por los invitados permitieron conocer algunos de los momentos de la celebración, que reunió a personalidades del entretenimiento y las redes sociales.

¿Quién es el Xenomorfo, la criatura que inspiró a Belinda?

El Xenomorfo es uno de los monstruos más emblemáticos del cine de ciencia ficción y terror.

Su primera aparición ocurrió en 1979, con el estreno de 'Alien el octavo pasajero', película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver.

La criatura fue diseñada por el artista suizo Hans Ruedi Giger, conocido por desarrollar una estética biomecánica que combina elementos orgánicos, estructuras humanas y componentes mecánicos.

Su cabeza alargada, ausencia de ojos visibles y apariencia amenazante contribuyeron a convertirla en un referente de la cultura popular.

El diseño estuvo inspirado en la obra 'Necronom IV', creada por Giger en 1976, y posteriormente fue adaptado para la película.

El trabajo visual de 'Alien' obtuvo el Óscar a mejores efectos visuales en 1980, reconocimiento que compartieron Giger y otros integrantes del equipo de producción.

Con el paso de las décadas, la criatura ha aparecido en numerosas películas, videojuegos y productos relacionados con la franquicia.

Los disfraces más impactantes de Belinda en Halloween

La transformación en Xenomorfo se suma a una colección de caracterizaciones con las que Belinda ha sorprendido durante sus celebraciones de Halloween.

En 2020, la cantante se inspiró en Pennywise, el aterrador payaso de la película 'It', mientras que en 2021 eligió convertirse en la Novia de Frankenstein junto a su entonces pareja, Christian Nodal.

Para 2022, la artista apostó por Pinhead, el escalofriante personaje de la saga 'Hellraiser', utilizando maquillaje especializado para recrear su apariencia.

En 2023 sorprendió con Lilith, personaje del videojuego 'Diablo IV', caracterizado por sus cuernos y su estética oscura.

Un año después, en 2024, se transformó en Lucy Westenra, personaje relacionado con la historia de 'Drácula', con un vestuario de inspiración victoriana.

En 2025 eligió a Greta, la extravagante criatura femenina de 'Gremlins 2: The New Batch', con una caracterización que destacó por su maquillaje y vestuario.

Ahora, con su versión del Xenomorfo, Belinda incorpora otra figura del cine de terror a su historial de transformaciones.

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Belinda - Redes sociales

Beliween, una tradición que crece cada año

La fiesta de Halloween de Belinda comenzó hace aproximadamente una década como una celebración privada para familiares y amigos cercanos.

Sin embargo, con el paso del tiempo se transformó en un evento que reúne a artistas, actores, creadores de contenido y otras personalidades del espectáculo.

La expectativa no se concentra únicamente en la lista de invitados, sino también en la caracterización que la cantante elige cada año.

Sus disfraces suelen incluir maquillaje profesional, prótesis, vestuarios personalizados y referencias a personajes populares del cine, la televisión y los videojuegos.

Con Beliween 2026, Belinda volvió a convertir su celebración en un espectáculo visual, esta vez inspirado en el terror espacial y en una de las criaturas más reconocidas de Hollywood.

Su transformación en el Xenomorfo demuestra que la artista continúa apostando por caracterizaciones cada vez más elaboradas para sorprender durante la temporada de Halloween.

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