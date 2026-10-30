Inés Gómez Mont detenida en Miami tras 4 años prófuga

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, este viernes 30 de octubre de 2026, marcando un giro significativo en el prolongado proceso judicial que enfrenta en México.
La captura se produce tras varios años de búsqueda por parte de la justicia mexicana y apenas semanas después de que la Interpol retirara la ficha roja de búsqueda internacional emitida en su contra, un hecho que había generado controversia y solicitudes de explicación por parte del gobierno mexicano.
Los primeros reportes sobre la detención fueron difundidos por López-Dóriga Digital y rápidamente replicados por diversos medios de comunicación.
Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas de la captura, la identidad de la autoridad estadounidense que intervino en el procedimiento ni el lugar específico donde Inés Gómez Mont permanece bajo custodia.
La noticia ha generado gran expectación, dada la notoriedad del caso y los recientes desarrollos relacionados con su estatus de búsqueda internacional.
Según la información preliminar publicada este viernes, la detención de Inés Gómez Mont tuvo lugar en el estado de Florida, una región donde ya se había documentado su posible presencia en el pasado.
Los medios que dieron a conocer la noticia no han especificado si esta aprehensión está directamente vinculada a las órdenes de captura emitidas en México o si obedece a un procedimiento legal distinto ante las autoridades de Estados Unidos. Este detalle es crucial para entender los próximos pasos en su situación legal.
Detalles del caso
Los problemas legales de la exconductora se originan en una investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
La FGR ha señalado a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un complejo esquema de operaciones financieras irregulares.
Entre los delitos que se les imputan se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, cargos de alta gravedad en el sistema judicial mexicano.
Las indagatorias de la FGR se centran en contratos relacionados con el sistema penitenciario federal. Se presume que la pareja habría utilizado un sofisticado mecanismo de empresas fachada para triangular y desviar recursos públicos, afectando el erario nacional. El monto investigado en este caso asciende a una cifra considerable, aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, lo que subraya la magnitud de las acusaciones que pesan sobre ellos.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en torno a esta detención es el reciente retiro de las fichas rojas de Interpol que pesaban sobre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
Este hecho ocurrió apenas semanas antes de la captura de la exconductora, generando un debate público y político.
Fue el 30 de septiembre de 2026 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó públicamente que el organismo internacional había eliminado las notificaciones de búsqueda.
En ese momento, la mandataria anunció que su gobierno solicitaría explicaciones a Interpol y buscaría la reactivación de dichas fichas, argumentando la importancia de la colaboración internacional en casos de esta índole. Posteriormente, el 22 de octubre, se difundió que la cancelación de las fichas había sido notificada formalmente a la pareja.