Detienen a alias “Negra”, con seis órdenes de captura

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este miércoles, 14 de octubre, en la colonia La Verbena, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento de investigaciones en curso. Como resultado fue capturada una presunta integrante de la Mara Salvatrucha, de 33 años, conocida con el alias "Negra".
El allanamiento estuvo a cargo de investigadores de la División de Investigación Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes trabajaron en coordinación con el Ministerio Público.
Según el reporte emitido por la entidad de seguridad, esta persona tenía seis órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos, incluidos extorsión y lavado de dinero u otros activos, las cuales fueron emitidas por juzgados de Guatemala y Zacapa entre el año pasado y el actual.
Las investigaciones permitieron determinar que la sospechosa cambiaba constantemente de residencia para evadir a las autoridades; sin embargo, era objeto de seguimiento policial y esto permitió interceptarla.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7