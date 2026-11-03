Anuel AA casi golpea a fanático en pleno concierto

El cantante puertorriqueño Anuel AA protagonizó un momento de tensión durante uno de sus recientes conciertos en Perú, luego de que un fanático lograra burlar al personal de seguridad y subiera inesperadamente al escenario mientras el artista realizaba su presentación.
El incidente ocurrió el sábado 31 de octubre durante el Reggaeton Lima Festival 7, celebrado en el Estadio Nacional de Lima, donde el intérprete de música urbana se presentó ante miles de seguidores.
Lo que parecía una noche dedicada a sus grandes éxitos estuvo a punto de convertirse en un altercado cuando un joven apareció repentinamente detrás del cantante.
La reacción inicial de Anuel AA sorprendió a los asistentes, pues levantó el puño como si estuviera preparado para lanzar un golpe. Sin embargo, al darse cuenta de que se trataba de un admirador, cambió inmediatamente de actitud.
El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde provocó opiniones divididas.
¿Qué ocurrió durante el concierto de Anuel AA?
De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el cantante se encontraba recorriendo el escenario mientras interpretaba parte de su repertorio cuando un joven vestido de negro consiguió superar las barreras de seguridad.
El admirador corrió hacia la tarima y se acercó rápidamente al artista por la espalda.
Al notar que alguien se encontraba demasiado cerca de él, Anuel AA reaccionó levantando uno de sus brazos y cerrando el puño, aparentemente como una forma de protegerse ante el acercamiento inesperado.
Durante unos segundos, la situación generó incertidumbre, pues parecía que el intérprete podría golpear al desconocido.
No obstante, cuando identificó que el joven solamente buscaba acercarse a él, detuvo el movimiento antes de que se produjera una agresión física. En lugar de enfrentarlo, el cantante terminó abrazándolo frente al público.
Anuel AA impidió que seguridad retirara inmediatamente al fanático
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la actitud que tomó el artista después del sobresalto.
Según las imágenes y los reportes publicados por medios peruanos, Anuel AA intervino cuando el personal de seguridad intentó retirar al joven del escenario.
El cantante permitió que el admirador permaneciera unos momentos a su lado, mientras ambos compartían el entusiasmo de la presentación.
La emisora peruana OIGO informó que incluso interpretaron juntos parte de la canción Bebé, colaboración que Anuel AA lanzó con el rapero 6ix9ine.
La escena pasó de un posible enfrentamiento a un encuentro amistoso entre el reguetonero y su seguidor.
Después del incidente, el espectáculo continuó sin que se reportara una suspensión de la presentación por lo ocurrido.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la identidad del joven ni cómo consiguió superar el dispositivo de seguridad.
La reacción de Anuel AA divide opiniones en redes sociales
Como suele ocurrir con los momentos inesperados durante los conciertos, las imágenes comenzaron a viralizarse poco después de la presentación.
En diferentes plataformas, algunos internautas cuestionaron la reacción inicial del cantante y consideraron que estuvo cerca de protagonizar una agresión contra uno de sus admiradores.
Otros usuarios defendieron al puertorriqueño y señalaron que cualquier persona podría sobresaltarse si alguien desconocido aparece repentinamente por detrás.
También hubo comentarios sobre las medidas de seguridad del espectáculo y la facilidad con la que el joven consiguió llegar hasta el artista.
La situación abrió una conversación sobre los riesgos que representan las invasiones de escenario, incluso cuando los asistentes no tienen intención de causar daño.
Aunque Anuel AA levantó el puño, los videos difundidos muestran que no llegó a golpear al admirador.
Por el contrario, el encuentro terminó con un abrazo y un breve momento compartido durante el espectáculo.
El inesperado acercamiento no fue el único momento protagonizado por seguidores durante la presentación del cantante en Lima.
De acuerdo con información publicada por TVN Panamá y otros medios de entretenimiento, otro admirador también consiguió llegar hasta el escenario y se arrodilló frente al artista.
Ante este gesto, Anuel AA lo ayudó a ponerse de pie y le dirigió unas palabras que llamaron la atención del público. "No te arrodilles, yo soy humano también", expresó el intérprete.
La reacción fue destacada por seguidores que consideraron el gesto una muestra de cercanía con su público.
Ambos episodios se convirtieron en algunos de los momentos más comentados de su participación en el festival peruano.