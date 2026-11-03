Vivienne Pitt se quita su apellido: cuarta hija de Brad Pitt

Un tribunal de Los Ángeles autorizó la petición de Vivienne Jolie, hija de las estrellas de Hollywood Angelina Jolie y Brad Pitt, para eliminar legalmente el apellido de su padre de su nombre.
La joven, quien recientemente cumplió 18 años, ahora será conocida oficialmente como Vivienne Marcheline Jolie, un paso que ya habían tomado tres de sus hermanos mayores en un claro distanciamiento del apellido paterno.
La jueza Virginia Keeny presidió la audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde se concedió la solicitud de Vivienne.
Su abogado, Peter Kenneth Levine, participó de forma telemática en el proceso. Durante la sesión, la magistrada leyó en voz alta los nombres de aquellos cuyas peticiones de cambio de nombre habían sido aprobadas, confirmando la validez de la decisión judicial.
Vivienne presentó su solicitud el pasado 20 de julio, apenas ocho días después de celebrar su decimoctavo cumpleaños, fecha que comparte con su hermano mellizo, Knox.
En los documentos judiciales, la joven citó "razones personales" como el motivo principal para desvincularse del apellido "Pitt", una decisión que ya venía anticipando en su esfera pública.
De hecho, la modificación legal formaliza una práctica que Vivienne ya había adoptado. Desde mayo de 2024, figuró acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa de mano del exitoso montaje de Broadway The Outsiders, una producción en la que colaboró estrechamente con su madre, Angelina Jolie.
Un Patrón Familiar
La decisión de Vivienne no es un hecho aislado dentro de la familia. Con este cambio, se une a tres de sus hermanos mayores que también han suprimido legalmente el apellido de Brad Pitt, marcando una tendencia significativa en la dinámica familiar.
- Zahara Jolie, de 21 años, obtuvo la aprobación judicial en septiembre pasado para cambiar su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie.
- Ese mismo mes, Maddox Jolie, de 25 años, formalizó su cambio a Maddox Chivan Jolie.
- Shiloh Jolie, de 20 años, fue la primera de los seis hijos de la expareja en dar este paso. Presentó su solicitud el día de su decimoctavo cumpleaños, en mayo de 2024, y la obtuvo en agosto de ese mismo año.
En cuanto a Knox, el hermano mellizo de Vivienne, si bien omitió el apellido "Pitt" en su diploma de bachillerato, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya formalizado el cambio de nombre de manera legal.
Este patrón de cambio de apellido por parte de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt refleja una clara inclinación hacia el apellido de su madre.
Este cambio de nombre ocurre en el contexto de la prolongada separación familiar derivada del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt.
La actriz solicitó el divorcio en septiembre de 2016, después de dos años de matrimonio. Ambos fueron declarados solteros legalmente en 2019 y el divorcio se dio por concluido en diciembre de 2024, tras una disputa extendida. Los exesposos mantienen un litigio abierto por la propiedad del viñedo francés Château Miraval.