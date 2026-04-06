Shiloh Jolie Pitt brilla en su primer video musical

Shiloh Jolie causa furor en redes sociales tras ser identificada en un video musical de K-pop.
La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt aparece en el teaser del nuevo sencillo "What’s a Girl to Do" de la artista surcoreana Dayoung.
El breve clip, de menos de 30 segundos de duración y lanzado por Starship Entertainment, rápidamente acumuló millones de visualizaciones.
Shiloh Jolie, que ahora tiene 19 años, aparece en una secuencia grupal donde interpreta parte de la coreografía junto a Dayoung, rompiendo con la expectativa de que solo fuera un cameo pasajero.
Muchos fanáticos resaltaron en redes sociales el gran parecido de Shiloh con su madre en sus primeros años de carrera, alimentando aún más la conversación.
La incursión de Shiloh Jolie en el mundo del K-pop no es un hecho aislado, sino la culminación de un interés sostenido por la danza.
Durante los últimos años, la joven ha perfeccionado su técnica en el prestigioso Millennium Dance Complex de Los Ángeles, uno de los centros de formación coreográfica más reconocidos en Estados Unidos.
Sin embargo, detrás de su integración al video, hay una historia que descarta favoritismos vinculados a su apellido.
Un debut por mérito propio
Contrario a lo que muchos podrían pensar, la elección de Shiloh Pitt para el videoclip no estuvo relacionada con su famoso apellido.
Un representante de Starship Entertainment, el sello discográfico detrás del lanzamiento, reveló al medio Maeil Business Newspaper que la joven fue seleccionada a través de una audición abierta en Estados Unidos.
"Shiloh Jolie fue elegida en la ronda final entre varios artistas del crew Culture y nadie sabía que era hija de dos celebridades", explicó el ejecutivo, señalando que recién descubrieron su identidad después de haber terminado la grabación.
"Incluso después de filmar, no sabíamos quién era realmente; lo descubrimos por casualidad recientemente", enfatizó el ejecutivo de la discográfica surcoreana. Este dato confirma que su presencia responde a su capacidad artística más que a su linaje familiar.
El video completo de "What’s a Girl to Do", donde aparece Shiloh Jolie, saldrá el 7 de abril, momento en que se podrá contemplar la rutina de baile completa.