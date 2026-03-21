 BTS vende 4 millones de copias de su nuevo álbum en un día
Farándula

La banda de K-pop BTS vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

BTS lanza su primer álbum de estudio desde 2022, titulado en honor a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, e incluye 14 canciones.

Compartir:
SEÚL (Corea del Sur), 21/03/2026, - Una pantalla gigante muestra la foto de un integrante de la superbanda de K-pop BTS antes de su concierto de este sábado en la plaza de Gwanghwamun, en el centro de Seúl
SEÚL (Corea del Sur), 21/03/2026 / FOTO: - Una pantalla gigante muestra la foto de un integrante de la superbanda de K-pop BTS antes de su concierto de este sábado en la plaza de Gwanghwamun, en el centro de Seúl

La popular banda surcoreana de K-pop BTS, que este sábado celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl que se espera congregue a cientos de miles de fans, ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de 'Arirang', su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

El sello discográfico de la 'boy band', BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de 'Arirang' en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, 'Map of the Soul: 7'.

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que 'Arirang', que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde 'Proof' (2022).

Primer concierto desde 2022

BTS, la realeza del K-pop, dio este sábado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento que se espera que congregue a cientos de miles de fans frente al escenario, erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun, así como en sus alrededores.

El concierto, gratuito, arrancó a las 20:00 hora local (05:00 horas de Guatemala) y fue retransmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix.

El líder de la banda, RM, actuará con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, dijo BigHit y recogió Yonhap la víspera.

En Portada

Mixco: Aumento a la tarifa del transporte queda sin efectot
Nacionales

Mixco: Aumento a la tarifa del transporte queda sin efecto

08:03 AM, Mar 21
Tiembla en Guatemala: Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.6t
Nacionales

Tiembla en Guatemala: Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.6

08:39 AM, Mar 21
Accidente de motocicleta deja un fallecido en Calzada Rooseveltt
Nacionales

Accidente de motocicleta deja un fallecido en Calzada Roosevelt

07:26 AM, Mar 21
Toronto busca prohibir la presencia del ICE durante el Mundialt
Deportes

Toronto busca prohibir la presencia del ICE durante el Mundial

09:14 AM, Mar 21
Arbeloa afronta su primer Derbi como técnico del Madridt
Deportes

Arbeloa afronta su primer Derbi como técnico del Madrid

08:43 AM, Mar 21

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalMundial 2026IránEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos