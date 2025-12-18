Angelina Jolie muestra su cicatriz de mastectomía por primera vez

Angelina Jolie sorprendió al mundo al abrirse sobre las cicatrices que dejó la doble mastectomía preventiva a la que se sometió hace más de diez años, una decisión marcada por el historial familiar de cáncer que afectó a su madre y abuela.
La actriz, referente mundial de la salud preventiva, contó cómo decidió mostrar públicamente las marcas de esta cirugía.
En una reciente sesión de fotos para Time France, posó luciendo su cicatriz en la portada y explicó sus motivos: "Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo", dijo Jolie a sus 50 años. "Siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas".
Angelina Jolie señaló que su participación tenía un objetivo claro: visibilizar la importancia de la salud mamaria y el diagnóstico temprano.
"Quería unirme a ellas, sabiendo que Time France difundiría información sobre salud mamaria, prevención y conocimiento del cáncer de mama". Este gesto, según la revista, logró un impacto significativo conocido como el "Efecto Angelina" que generó en Francia un aumento del 20% en las pruebas de detección.
En la portada, la actriz posó sutilmente mostrando la cicatriz, colocando una mano sobre su pecho para que se notara entre su atuendo negro y su pulgar.
Su decisión de someterse a una doble mastectomía preventiva en 2013 llegó seis años después de perder a su madre, Marcheline Bertrand, por cáncer de mama y ovario.
Al realizarse estudios genéticos, resultó positiva para una mutación en el gen BRCA1, lo que elevaba su riesgo de padecer la enfermedad.
El impacto personal y familiar de la cirugía
En ese entonces, Angelina Jolie compartió su experiencia en un ensayo en The New York Times:
"Quería escribir esto para contarles a otras mujeres que decidir someterse a una mastectomía no es fácil. Pero estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Mis probabilidades de desarrollar cáncer de mama bajaron del 87% a menos del 5%. Ahora puedo decirles a mis hijos que no deben temer perderme por cáncer de mama".
El año pasado, Angelina Jolie reafirmó esta postura en una entrevista con HELLO!, subrayando que no se arrepiente en absoluto de la decisión que tomó.
"Elegí hacerlo porque perdí a mi madre y a mi abuela cuando eran jóvenes. No afirmo que todos deban seguir el mismo camino, pero creo que es fundamental tener la opción".
Angelina Jolie también compartió momentos conmovedores relacionados con la memoria de su madre. En septiembre, asistió al estreno de su película Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, donde interpreta a una cineasta diagnosticada con cáncer de mama.