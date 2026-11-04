Amaia Montero responde a críticas sobre su regreso musical

La cantante española Amaia Montero atraviesa un momento complicado en su regreso a La Oreja de Van Gogh. Después de meses de comentarios negativos sobre sus actuaciones, su voz y hasta su apariencia sobre los escenarios, la artista decidió expresar públicamente cómo se siente ante las críticas que recibe constantemente en redes sociales.
La intérprete, de 50 años, sorprendió a sus seguidores al responder a una publicación de Instagram en la que un creador de contenido salió en su defensa y cuestionó los ataques dirigidos hacia ella.
"Muchas gracias, estoy sufriendo mucho", escribió Montero, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre sus admiradores y diferentes medios de comunicación.
La declaración llamó especialmente la atención porque llega casi un año después de que se anunciara oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh, agrupación que abandonó en 2007 para desarrollar su carrera como solista.
Aunque su reencuentro con la banda española fue celebrado por miles de seguidores, también provocó una controversia que se ha intensificado durante la gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026-2027.
Los cuestionamientos sobre su desempeño vocal y la comparación constante con Leire Martínez, quien fue vocalista de la agrupación durante 17 años, han acompañado esta nueva etapa musical.
El mensaje de Amaia Montero que preocupó a sus seguidores
La controversia tomó un nuevo rumbo cuando el creador de contenido musical Arnau De La Eygee publicó un video en Instagram para defender a Amaia Montero.
En la grabación, el influencer reflexionó sobre las críticas que recibe la cantante y cuestionó que algunas personas participen en los ataques simplemente porque su regreso se ha convertido en un tema de conversación frecuente.
El creador de contenido consideró que muchos comentarios negativos provienen de usuarios que no necesariamente conocen la trayectoria de Montero ni han seguido su música.
También defendió algunos recursos vocales utilizados por la cantante, señalando que forman parte de su estilo interpretativo desde hace años.
Su reflexión surgió después de que circulara un video de Amaia interpretando El último vals, canción que se convirtió en uno de los temas más comentados entre los usuarios.
En las imágenes, algunos internautas cuestionaron un cambio en su voz durante la presentación, mientras otros aseguraron que se trataba de una característica habitual de su manera de cantar.
La publicación llegó hasta la propia Amaia, quien reaccionó con un mensaje de agradecimiento y reconoció el sufrimiento que le están provocando los comentarios.
Sus palabras generaron una inmediata respuesta de admiradores que le expresaron cariño, solidaridad y mensajes de ánimo.
¿Por qué critican a Amaia Montero?
Desde el comienzo de la gira de reunión, en mayo de 2026, diferentes videos de las actuaciones de La Oreja de Van Gogh se han viralizado en redes sociales.
Algunos usuarios han cuestionado la capacidad vocal de Amaia Montero, especialmente durante las interpretaciones en directo de canciones que marcaron la primera etapa de la agrupación.
También han surgido comentarios sobre su vestuario, sus movimientos y su desenvolvimiento en el escenario.
Las críticas han generado opiniones divididas entre quienes consideran válido analizar el desempeño musical de un artista y quienes rechazan las burlas y los ataques personales.
El debate se ha intensificado debido a la exposición mediática que ha acompañado el regreso de la vocalista.
Canciones como Rosas, La playa, Puedes contar conmigo y 20 de enero forman parte del repertorio que convirtió a La Oreja de Van Gogh en una de las agrupaciones más populares del pop español.
Por ello, el regreso de su primera cantante despertó expectativas entre quienes crecieron escuchando estos éxitos.
Sin embargo, la nostalgia también ha provocado comparaciones entre las interpretaciones actuales y las grabaciones originales, realizadas hace más de dos décadas.
¿Qué pasará con La Oreja de Van Gogh y su gira?
A pesar de la controversia, La Oreja de Van Gogh continúa con los compromisos de su gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026-2027.
La serie de conciertos ha reunido a miles de seguidores interesados en revivir las canciones que marcaron la primera etapa de la agrupación.
El recorrido incluye presentaciones en diferentes ciudades españolas y contempla su expansión internacional durante 2027.
Entre los países latinoamericanos anunciados para esa etapa figuran México, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú y Chile.
La gira también representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan en directo las canciones que llevaron al grupo a alcanzar popularidad internacional.
Aunque las críticas hacia Montero continúan generando debate, el proyecto musical mantiene su calendario de presentaciones.