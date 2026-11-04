 Fátima Bosch: ¿Descubriendo el amor en Centroamérica?
Farándula

¿Fátima Bosch encuentra el amor en Centroamérica? El empresario con quien ha sido captada de la mano

La modelo mexicana enfrenta nuevas versiones sobre su vida amorosa a semanas de concluir su reinado internacional como Miss Universo.

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Fátima Bosch, Facebook
Fátima Bosch / FOTO: Facebook
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La vida sentimental de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ha captado la atención pública tras difundirse imágenes en las que aparece junto al empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah durante un evento en Mérida, Yucatán.

Estas fotografías y videos han avivado rumores sobre una posible relación entre ambos.

En las imágenes, Fátima Bosch y Alejandro Canahuati son vistos compartiendo momentos durante una celebración social, en la que incluso se les observa tomados de la mano.

Aunque las redes sociales han especulado sobre un posible romance, hasta el momento ninguno ha confirmado oficialmente una relación de pareja.

El recorrido en la capital yucateca ocurrió durante un evento social nocturno. Horas más tarde circularon fotografías dentro de un restaurante local, donde ambos conversaban sonrientes a corta distancia.

La pareja viajó junta de regreso a la Ciudad de México en un vuelo comercial. En la sala de llegadas de la terminal aérea capitalina, el acompañante tomó distancia ante las cámaras y los reporteros.

El origen del acercamiento actual data de septiembre de 2026. Bosch viajó a San Pedro Sula como invitada de honor en las actividades oficiales del concurso Miss Universe Honduras.

Durante esa estancia oficial, Fátima Bosch convivió con directivos industriales locales. En ese contexto conoció a Alejandro Canahuati Farah, directivo de la compañía textil Industrias Pacer e integrante de una dinastía empresarial del norte hondureño.

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Fátima Bosch - Instagram

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario hondureño con una destacada trayectoria en el sector textil y comercial. Su nombre, hasta hace poco más conocido en círculos empresariales de Centroamérica, ha cobrado relevancia en México a raíz de su vinculación con Fátima Bosch. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente dentro de Industrias Pacer, una influyente compañía hondureña dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, consolidándose como una figura clave en el ámbito industrial de su país.

En el año 2023, Canahuati ocupaba el cargo de subgerente general de Industrias Pacer, una posición que subraya su importancia dentro de la estructura de la empresa. Su participación fue notable durante la celebración del 40 aniversario de la compañía, un evento de gran envergadura que tuvo lugar en San Pedro Sula, Honduras. En esta significativa conmemoración, Alejandro Canahuati Farah estuvo acompañado por otros miembros de la directiva, incluyendo a Juan Carlos Canahuati, quien se desempeña como gerente general, y a Mario Canahuati, el fundador y actual presidente de la compañía, lo que evidencia su arraigo y peso dentro de la organización familiar.

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