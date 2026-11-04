Timbiriche critica bioserie sobre el abuso a Sasha Sokol

Seis integrantes del grupo musical mexicano Timbiriche acusaron a la serie de televisión inspirada en su historia de distorsionar sus vivencias y revictimizar a la cantante Sasha Sokol por la forma en que aborda el abuso infantil que sufrió cuando era menor de edad a manos del productor Luis de Llano.
En un pronunciamiento firmado por Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, los cantantes señalaron que la serie eligió "distorsionar" lo que vivieron juntos, dejando a un lado la magia que hizo de Timbiriche.
"Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable. No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan".
Una de las principales inconformidades de los artistas tiene que ver con la forma en que la serie presentó la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano .
En su comunicado también cuestionaron que el sufrimiento de las víctimas pueda convertirse en un producto de entretenimiento sin considerar el impacto que esto puede tener en quienes han vivido situaciones similares.
"Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió".
El proceso en contra de De Llano
En marzo de 2022, Sasha Sokol hizo pública la relación que mantuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39.
Sasha Sokol emprendió acciones legales contra De Llano y, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la resolución en su contra.
La resolución también estableció un precedente sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles relacionadas con el abuso sexual infantil.
En su nuevo comunicado, los integrantes de Timbiriche destacaron precisamente la lucha judicial de Sokol y consideraron que ese proceso, más que la serie, será lo que quede en la memoria pública.
"Estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas", expresaron.
Finalmente, agradecieron el apoyo de sus seguidores y adelantaron que en 2027 celebrarán los 45 años de trayectoria de Timbiriche, agrupación surgida en México en 1982 y convertida en uno de los principales fenómenos del pop latinoamericano.