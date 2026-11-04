Isabella Ladera enfrenta críticas por polémico trend

Isabella Ladera enfrenta una fuerte controversia tras compartir un video donde su hija Mia llora por un trend juego viral que resultó en una caída.
La creadora de contenido, que cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, ha sido criticada por priorizar el entretenimiento sobre la seguridad infantil.
Su decisión de retractarse del video no detuvo la furia de los usuarios, incluyendo reacciones de otros famosos que desaprueban la exposición de menores por 'likes'.
Isabella Ladera, quien radica en Estados Unidos, decidió realizar un trend viral con su hija mayor. Se trata del "door prank", que en español se conoce como bromas de puertas.
Ella le pidió a Mía que corriera lo más fuerte posible en un pasillo de su casa. El pasillo conecta con una habitación, por eso la influencer se ubicó detrás de la puerta, con la intención de cerrarla y entrar en este juego que, para muchos, puede ser peligroso.
La pequeña confió en su madre, pero en un momento inesperado Isabella Ladera cerró la puerta, eso produjo que la niña se cayera y golpeara con el piso. Tras el golpe, Mía comenzó a llorar desconsolada.
El video se volvió viral, pero no por las razones "divertidas" que tenía la influencer, sino más bien por las críticas a este tipo de actos que puede cruzar la línea de la irresponsabilidad y poner en riesgo las personas que lo intenten.
Le llueven críticas
Lo que más causó la molestia de los usuarios y provocó una avalancha de comentarios negativos y condenas fue la reacción inicial de la propia Isabella Ladera.
En lugar de acudir de inmediato a consolar a su hija o verificar su estado físico tras la impactante caída, la creadora de contenido comenzó a reírse abiertamente del incidente mientras la niña lloraba desconsoladamente en el suelo.
Esta actitud fue percibida por la inmensa mayoría de los espectadores como una clara y preocupante falta de empatía y de preocupación por el bienestar de la menor, priorizando la obtención de contenido viral sobre la seguridad y el cuidado de su propia hija.
Famosos como Sara Corrales, Diva Jessurum y Juliana Galvis también reaccionaron, repudiando la acción en sus redes sociales. Juliana Galvis señaló:
"¡Con los niños no!" y cuestionó la burla y la ridiculización de menores con el fin de conseguir popularidad. Por su parte, Sara Corrales preguntó: "¿En qué momento normalizamos poner en peligro a un niño por seguir un trend?".