 Agenda de reunión Trump-Putin en Alaska: Detalles Clave
Internacionales

Agenda de la reunión entre Trump y Putin en Alaska

La importante cumbre, a realizarse el viernes 15 de agosto, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, capital de Alaska.

Compartir:
Cumbre Trump-Putin en 2018, EFE
Cumbre Trump-Putin en 2018 / FOTO: EFE

Los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzarán a las 11.30 horas (locales) del viernes 15 de agosto su reunión en una base militar en Alaska, según informó hoy el Kremlin.

"Evidentemente, el tema central (del encuentro entre Trump y Putin) será el arreglo de la crisis ucraniana", dijo en rueda de prensa telefónica Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.

Primero habrá un "cara a cara" entre Trump y Putin, a los que después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un "desayuno de trabajo".

Como ya había adelantado la Casa Blanca, la reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

La delegación rusa incluirá al propio Ushakov; a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; de Defensa, Andréi Beloúsov; y de Finanzas, Antón Siluánov; y el enviado del Kremlin para cooperación económica con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Además de Ucrania, otros asuntos a tratar serán "la garantía de la paz y seguridad, y los más candentes temas regionales e internacionales", resaltó.

Se espera un intercambio de opiniones relativo al futuro desarrollo de la cooperación bilateral, incluido en el ámbito económico-comercial. Destaco que ésta cooperación tiene un enorme potencial que, lamentablemente, no ha sido aún aprovechado.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional

Habrá rueda de prensa conjunta

Ushakov destacó que cerca de la base existe un cementerio en el que están enterrados once militares, nueve de ellos pilotos, y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado EE. UU.

"Así que, la reunión tendrá lugar cerca de un lugar importante históricamente y que recuerda la hermandad militar entre los pueblos de nuestros países. Y eso es especialmente simbólico en el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y el imperialista Japón", afirmó.

Al término de las conversaciones, precisó, habrá una rueda de prensa conjunta, tras lo que la delegación rusa abandonará "de inmediato" el territorio estadounidense.

Según la prensa rusa e internacional, Putin y Trump abordarán el viernes, todo el espectro de asuntos relativos a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, desde la cuestión territorial hasta un posible alto el fuego, sea sólo aéreo o total.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que Kiev no aceptará ninguna propuesta que no sea consensuada con Ucrania, aspecto en lo que ha recibido el total apoyo esta semana de los principales líderes europeos.

*Con información de EFE

En Portada

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidentet
Nacionales

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

07:12 AM, Ago 14
José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025t
Deportes

José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025

07:42 AM, Ago 14
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapat
Nacionales

Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa

07:51 AM, Ago 14
Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espaciot
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

06:49 AM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos