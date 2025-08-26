 Trump: No habrá final en la guerra de Gaza
Internacionales

Trump dice que no habrá "final concluyente" en la guerra en Gaza

Trump se retractó, solo 24 horas después, tras haber asegurado que en "dos o tres semanas" habría un desenlace de la guerra.

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este martes que "no habrá un final concluyente" en el conflicto entre Israel y Gaza, retractándose, 24 horas después, de haber dicho lo contrario.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a las nuevas incursiones militares israelíes en Gaza.

Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Se retracta

El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en "dos o tres semanas" habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho "no sentirse feliz" por la muerte de cinco periodistas durante el bombardeo a un hospital en Gaza esta semana y había asegurado que esto "debería terminar".

"Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia", agregó Trump durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

Este mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) consideró, en un comunicado, que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.   

*Con información de EFE

