 Rusia ataca la sede del gobierno de Ucrania
Internacionales

Rusia ataca la sede del gobierno de Ucrania

Rusia ataca por primera vez la sede del Gobierno de Ucrania en un bombardeo que deja al menos dos muertos en Kiev.

Kyiv (Ukraine), 07/09/2025, - Edificio alcanzado por un dron ruso en Kiev durante la peor ofensiva de Rusia con ese tipo de artefactos en Ucrania
Kyiv (Ukraine), 07/09/2025 / FOTO: - Edificio alcanzado por un dron ruso en Kiev durante la peor ofensiva de Rusia con ese tipo de artefactos en Ucrania

Rusia bombardeó de madrugada masivamente con más de 800 drones, un nuevo récord, y más de una docena de misiles Ucrania, incluida Kiev, donde fallecieron al menos dos personas y fue atacada por primera vez la sede del Gobierno, según servicios de emergencias y autoridades locales.

Uno de los principales objetivos del ataque ruso nocturno fue la capital, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sur), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este) y Dnipropetrovsk (este).

Según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, "por primera vez" como consecuencia de un ataque ruso resultó dañada la sede del Gobierno en Kiev, en particular el techo y los pisos superiores.

En fotografías difundidas por el DSNS se puede ver un incendio en las dos últimas plantas y salir humo de las ventanas rotas.

Por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia dañó el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev. Solo esto ya representa una grave escalada", escribió también el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en la red social X.

También fue "la primera vez" que Rusia lanzó tantos drones contra Ucrania, señaló Sibiga.

Nuevo récord de drones

De hecho, según el parte definitivo de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Rusia lanzó un ataque combinado contra Ucrania con 810 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diversos tipos desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea, más que el anterior récord de más de 740 drones en julio.

Siviridenko recalcó en su mensaje en Facebook que "los edificios los restauraremos, pero las vidas perdidas no se pueden recuperar".

Según el último parte del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) de las 09.40 hora local (06.40 GMT), "en total en Kiev dos personas fallecieron acorde a la información actualizada y otras 17 resultaron heridas como resultado del ataque ruso".

El barrio más afectado por el ataque contra la capital fue, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, distrito de Sviatoshynskyi, donde un edificio residencial de nueve plantas sufrió graves daños al quedar parcialmente destruidas cuatro plantas y desatarse un incendio, que ya ha sido extinguido.

El DSNS señaló que allí fallecieron las dos personas, entre ellas un menor, y resultaron heridas ocho personas.

En otro edificio de apartamentos de 16 plantas en el mismo barrio impactaron fragmentos que desataron un incendio en los pisos más altos. Se produjeron asimismo incendios en otros dos edificios residenciales de nueve plantas y cerca de un taller de reparación de automóviles y en almacenes también se incendiaron vehículos.

En el distrito de Darnytskyi, en un edificio de cuatro plantas se produjo un incendio en el tercer y cuarto piso, así como la destrucción parcial del tercer piso.

En el ataque Rusia también empleó nueve misiles de crucero Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23.

Las defensas antiaéreas ucranianas pudieron derribar 747 drones y cuatro misiles de crucero Iskander-K.

Sin embargo, se registraron impactos de nueve misiles y 54 drones suicidas en 33 ubicaciones, además de la caída de fragmentos de objetos derribados en ocho lugares.

Impacto en otras regiones

De acuerdo con el DSNS, en Odesa, resultaron heridas tres personas por el ataque y un edificio de varias plantas resultó dañado. También hubo un incendio en un edificio de nueve plantas, el palacio de deportes se vio asimismo afectado, al igual que un comercio.

En Krivói Rog y Dnipropetrovsk por su parte, el ataque con drones y misiles hirió a cuatro personas en total y causó daños a infraestructuras, un edificio administrativo, una empresa edificios de varias plantas, garajes y vehículos.

En Kremenchuk, el alcalde,  Vitali Maletskí, indicó en Facebook que, debido al ataque, en parte de la ciudad no hay suministro eléctrico.

