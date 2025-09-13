EE. UU. amenaza a extranjeros que se burlen de Charlie Kirk

Tras el asesinato del comentarista estadounidense Charlie Kirk, destacado por su lealtad al presidente Donald Trump y su defensa de la Segunda Enmienda, el Departamento de Estado emitió un aviso dirigido a quienes se burlen del crimen o lo celebren en redes sociales.
Kirk murió el pasado 10 de septiembre durante un ataque armado mientras ofrecía una entrevista en la Universidad de Utah. El hecho, registrado en video y transmitido en vivo, mostró un ataque directo contra el activista, cuyo fallecimiento fue confirmado de inmediato por el presidente estadounidense.
El ataque generó condena generalizada en los sectores políticos y entre los ciudadanos, aunque muchos recordaron las polémicas declaraciones previas de Kirk sobre el uso de armas y los tiroteos que azotan al país, lo que volvió a poner en discusión sus posturas tras su muerte pública frente a estudiantes.
Entre sus comentarios más recordados se encuentra una declaración de 2023: "Muertes por armas valen la pena para proteger la Segunda Enmienda", cita que volvió a circular después de su asesinato y que ha generado reacciones negativas en el gobierno estadounidense.
Advierten a extranjeros
El subsecretario de Estado, Chris Landau, advirtió que los extranjeros que celebren, justifiquen o minimicen el crimen en plataformas digitales podrían enfrentar restricciones en sus visas o ser bloqueados para ingresar a Estados Unidos. La medida, que se toma por orden de la Presidencia, busca prevenir la glorificación de la violencia y el odio.
Extranjeros que celebren, justifiquen o minimicen en redes sociales el asesinato de Charlie Kirk podrían enfrentar restricciones en sus visas o ser bloqueados para ingresar a EE. UU.", señaló Landau en una publicación en X, recalcando la indignación que han generado los pronunciamientos de algunos usuarios que elogian o justifican el crimen.
El aviso subraya la postura del gobierno estadounidense de proteger la seguridad pública y rechazar cualquier expresión que busque glorificar la violencia, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias que podrían enfrentar quienes participen en burlas retorcidas en redes sociales tras la muerte de figuras políticas prominentes como Charlie Kirk.