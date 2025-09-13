 EE. UU. amenaza a extranjeros que se burlen de Charlie Kirk
Internacionales

EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

El ataque generó condena generalizada en los sectores políticos y entre los ciudadanos, aunque muchos recordaron las polémicas declaraciones previas de Kirk sobre el uso de armas.

Compartir:
Charlie Kirk, comentarista y activista, aliado de Donald Trump, EFE
Charlie Kirk, comentarista y activista, aliado de Donald Trump / FOTO: EFE

Tras el asesinato del comentarista estadounidense Charlie Kirk, destacado por su lealtad al presidente Donald Trump y su defensa de la Segunda Enmienda, el Departamento de Estado emitió un aviso dirigido a quienes se burlen del crimen o lo celebren en redes sociales.

Kirk murió el pasado 10 de septiembre durante un ataque armado mientras ofrecía una entrevista en la Universidad de Utah. El hecho, registrado en video y transmitido en vivo, mostró un ataque directo contra el activista, cuyo fallecimiento fue confirmado de inmediato por el presidente estadounidense.

El ataque generó condena generalizada en los sectores políticos y entre los ciudadanos, aunque muchos recordaron las polémicas declaraciones previas de Kirk sobre el uso de armas y los tiroteos que azotan al país, lo que volvió a poner en discusión sus posturas tras su muerte pública frente a estudiantes.

Entre sus comentarios más recordados se encuentra una declaración de 2023: "Muertes por armas valen la pena para proteger la Segunda Enmienda", cita que volvió a circular después de su asesinato y que ha generado reacciones negativas en el gobierno estadounidense.

EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

Varios militares han sido relevados de sus puestos debido a sus opiniones sobre el caso Charlie Kirk.

Advierten a extranjeros 

El subsecretario de Estado, Chris Landau, advirtió que los extranjeros que celebren, justifiquen o minimicen el crimen en plataformas digitales podrían enfrentar restricciones en sus visas o ser bloqueados para ingresar a Estados Unidos. La medida, que se toma por orden de la Presidencia, busca prevenir la glorificación de la violencia y el odio.

Extranjeros que celebren, justifiquen o minimicen en redes sociales el asesinato de Charlie Kirk podrían enfrentar restricciones en sus visas o ser bloqueados para ingresar a EE. UU.", señaló Landau en una publicación en X, recalcando la indignación que han generado los pronunciamientos de algunos usuarios que elogian o justifican el crimen.

El aviso subraya la postura del gobierno estadounidense de proteger la seguridad pública y rechazar cualquier expresión que busque glorificar la violencia, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias que podrían enfrentar quienes participen en burlas retorcidas en redes sociales tras la muerte de figuras políticas prominentes como Charlie Kirk.

En Portada

Belice confirma retiro de bandera guatemalteca en la Isla Sarstúnt
Nacionales

Belice confirma retiro de bandera guatemalteca en la Isla Sarstún

11:41 AM, Sep 13
ICE mata a migrante durante operativo en Chicagot
Internacionales

ICE mata a migrante durante operativo en Chicago

10:41 AM, Sep 13
Sergio Chumil destaca en la Etapa Reina de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil destaca en la Etapa Reina de la Vuelta a España 2025

09:38 AM, Sep 13
Dalilah Polanco genera polémica tras confesar que perteneció a la secta NXIVMt
Farándula

Dalilah Polanco genera polémica tras confesar que perteneció a la secta NXIVM

12:27 PM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Justiciaredes socialesSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos