 EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk
EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

Varios militares han sido relevados de sus puestos debido a sus opiniones sobre el caso Charlie Kirk.

Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York sostienen un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia por el activista conservador estadounidense.
Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York sostienen un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia por el activista conservador estadounidense. / FOTO: Foto EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes 12 de septiembre que sancionará a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan hecho publicaciones negativas o burlas en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk.

La orden fue emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien pidió identificar a cualquier miembro del Ejército que se haya "burlado" de la muerte de Kirk, según informaron funcionarios a diversos medios estadounidenses.

Se conoce que varios militares han sido relevados de sus puestos debido a sus opiniones sobre el caso Kirk, aunque se desconoce la cantidad, Hegseth habría pedido "castigar" estas acciones.

En redes sociales, muchos usuarios han exhibido cuentas de oficiales del Ejército que han opinado negativamente sobre lo sucedido al activista de 31 años el pasado miércoles cuando un disparo en el cuello le costó la vida en la Universidad de Utah Valley, en uno de los tradicionales eventos de discusión política que realizaba para confrontar a jóvenes liberales en todo el país.

De acuerdo con un reporte de NBC, existen miembros de las fuerzas armadas que consideran extremo que se castigue a las personas por sus opiniones por una persona que no era parte de la cadena de mando o de la institución.

Kirk era uno de los principales promotores de 'Make America Great Again' (MAGA) y descrito por el vicepresidente, J.D. Vance, como un sujeto clave en la campaña electoral de 2024, así como gran ayuda para colocar a personas en puestos de Gobierno durante la estructuración de la Administración Trump. 

Trump anuncia que también enviará a la Guardia Nacional a Memphis

El mandatario insistió en que va “a solucionar” el problema del crimen en Memphis “con la Guardia Nacional” y el “Ejército también, si es necesario”.

Vía EFE

