 Trump enviará a la Guardia Nacional a Memphis
Internacionales

Trump anuncia que también enviará a la Guardia Nacional a Memphis

El mandatario insistió en que va "a solucionar" el problema del crimen en Memphis "con la Guardia Nacional" y el "Ejército también, si es necesario".

Compartir:
Donald Trump en Washington, EFE
Donald Trump en Washington / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional, como parte de su campaña contra el "creciente crimen" en las calles, aunque advirtió que "habría preferido ir a Chicago".

"Vamos a Memphis. Memphis es el próximo lugar. Es profundamente problemático y el alcalde está feliz. Es un alcalde demócrata, pero está feliz. Y el gobernador de Tennessee está feliz, aunque muy preocupado. Vamos a arreglar eso, igual que hicimos con Washington. Yo habría preferido ir a Chicago", dijo Trump a Fox News.

En una larga entrevista en vivo en el programa 'Fox and Friends', el mandatario republicano insistió en que va "a solucionar" el problema del crimen en Memphis "con la Guardia Nacional" y el "Ejército también, si es necesario".

Por lo general, estos despliegues de tropas y agentes federales también han provocado un aumento de las redadas y de las detenciones de inmigrantes o personas que son vistas como sospechosas de residir en el país sin documentación en regla.

Foto embed
Donald Trump en Washington - EFE

Trump no precisó cuándo y cómo enviará las tropas federales a Tennessee, decisión que toma después de encontrar una fuerte resistencia de las autoridades locales de Chicago y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que ven como un "abuso de poder" el posible despliegue de la Guardia Nacional a ese territorio.

Sobre Pritzker dijo que "lo único que hace" es atacarlo. "Yo dije, ¿él se da cuenta de que el fin de semana pasado hubo 11 muertos? Y él sigue diciendo: 'No tenemos ningún problema de delincuencia'. Cada fin de semana, pierden mucha gente. Está fuera de control", agregó.

Despliegue de la Guardia Nacional

El anuncio de Trump llega después de ordenar el despliegue de unos 2 mil guardias nacionales de varios estados en Washington D.C. y tomar el control de la policía metropolitana como parte de lo que asegura es una lucha contra la "ola de crímenes" que sufre la ciudad, donde las autoridades locales aseguran que ya las cifras de delitos iban en descenso.

En paralelo, en la capital han aumentado las redadas migratorias y cientos de agentes federales patrullan las calles junto a la policía, ante el rechazo de gran parte de los habitantes de Washington D.C. y el gobierno local.

Antes, Trump ordenó desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a protestas masivas, en su mayoría pacíficas, contra el aumento de los operativos migratorios.

La decisión, en contra de la voluntad del gobernador demócrata, Gavin Newsom, provocó una demanda del gobierno estatal para bloquear la medida y recuperar el control de las tropas.

*Con información de EFE

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patriot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patrio

08:18 AM, Sep 12
Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federaciónt
Deportes

Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federación

12:13 PM, Sep 12
Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisiónt
Nacionales

Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisión

12:41 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.JusticiaMundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos