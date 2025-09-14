 Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk
Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

Salen a la luz nuevas revelaciones sobre Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk.

Fotografía cedida por la Oficina del Gobernador de Utah este viernes de Tyler Robinson tras su detención, EFE/ Oficina del Gobernador de Utah
Fotografía cedida por la Oficina del Gobernador de Utah este viernes de Tyler Robinson tras su detención / FOTO: EFE/ Oficina del Gobernador de Utah

Autoridades estadounidenses buscan imputar a Tyler Robinson, presunto asesino del activista ultra Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial.

El afidávit del investigador Brian Davis, del Buró Estatal de Investigación de Utah, donde ocurrió el hecho, afirma que "hay causa probable" para determinar que Robinson cometió homicidio agravado por disparar a Kirk el miércoles "en una circunstancia que puso a muchos alrededor de él en grave riesgo de muerte".

También lo acusa de obstrucción de justicia por "mover y esconder el rifle que se cree que se usó para el tiroteo".

Piden pena de muerte 

El gobernador de Utah, Spencer Cox, y el presidente Trump han sugerido que las autoridades busquen la pena de muerte para el supuesto asesino de Kirk, influyente activista y estrecho aliado de Trump que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley.

El documento judicial filtrado a la prensa reafirma que Robinson, un joven blanco de 22 años que no está registrado en ningún partido, "se había hecho más político en años recientes" y que en una cena antes del 10 de septiembre había mencionado que Kirk estaría en Utah, según un pariente.

Hablaron de por qué (Kirk) no les caía bien y los puntos de vista que tenía. El familiar también declaró que Kirk estaba lleno de odio y esparciendo odio", establece el afidávit.

Tras el asesinato de Kirk, Robinson escribió en la plataforma de mensajería y videojuegos Discord sobre cómo dejó un rifle envuelto en una toalla en unos arbustos, según mostró su compañero de apartamento a los investigadores.

Los mensajes también hablaban de cómo Robinson grabó frases en municiones.

La bala que mató a Kirk

La bala que mató a Kirk tenía escrito "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?" en relación a un meme popular online para parodiar el "roleplay furry", personas que se disfrazan de animales.

Y otras tres decían "Si puedes leer esto, eres gay jajaja"; "Hey, fascista, ¡Atrápalo!", y "Bella ciao", un himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Por ahora, Robinson está en la cárcel del condado donde está la universidad y se espera que las autoridades presenten los cargos formales en su contra dentro de los próximos días.

Personas cercanas al presunto asesino han afirmado a la prensa estadounidense que era una persona inteligente y que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos.

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en Utah, donde su familia estaba registrada como republicana, pero él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones, según datos de este verano.

Trump, quien irá al funeral de Kirk el 21 de septiembre, ha responsabilizado del ataque a los "lunáticos" de la "izquierda radical".

