Explosión de pipa en Iztapalapa: Cifra de muertes sube a 22

La cifra de muertes por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, en México, ocurrida el pasado 10 de septiembre, aumentó a 22, según informaron autoridades.
De acuerdo con la última actualización del Gobierno de México, con corte a las 22:00 horas (locales) del jueves, suman 22 muertos, 25 hospitalizados y 37 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales.
La explosión ocurrió cuando un camión cisterna, con capacidad de 49 mil 500 litros, volcó y estalló en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Víctimas
Según el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Abril Díaz Pérez, una mujer de 34 años que estaba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.
Entre los heridos, se encuentra también la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por las quemaduras que sufrió en más del 90 % del cuerpo. Jazlyn Azulet fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, de la fundación mexicana Michou y Mau.
Este jueves, Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, "ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable".
Esta semana, también se reportó el fallecimiento del chofer de la pipa de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a "exceso de velocidad".
No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.
*Con información de EFE