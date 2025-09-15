 Explosión de pirotecnia en Patzún deja 16 heridos
Nacionales

Explosión de pirotecnia en festival de Patzún deja 16 heridos

El incidente se registró en el estadio municipal durante un festival de bandas.

El incidente ocurrió en el Estadio Municipal de Patzún, durante un festival de bandas., Bomberos Municipales Departamentales
El incidente ocurrió en el Estadio Municipal de Patzún, durante un festival de bandas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Varias personas resultaron afectadas en el marco de un incidente con pirotecnia que se registró en horas de la tarde de este lunes 15 de septiembre en el Estadio Municipal de Patzún, Chimaltenango.

En el lugar se llevaba a cabo un festival de bandas, tomando en cuenta que Guatemala se encuentra celebrando hoy sus 204 años de Independencia, por lo que a nivel nacional el azul y blanco han predominado, así como los desfiles, recorridos de antorchas y demás actividades patrias.

Mientras los presentes disfrutaban de la presentación de las bandas musicales, el show se vio empañado por el temor, pues de repente varias bombas estallaron en medio de la multitud que asistía al evento.

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron varias unidades de emergencia al lugar, pues se les notificó acerca de que había múltiples heridos que requerían asistencia.

"Los técnicos en urgencias médicas asisten brindando atención pre-hospitalaria a 16 personas que presentaban quemaduras, quienes posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Agregó que también se les brindó asistencia en el lugar a otras personas que presentaban crisis nerviosa, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

El presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades observan el recorrido frente al Palacio Nacional.

Guatemala conmemora su Independencia

Guatemala conmemoró este 15 de septiembre el 204 aniversario de su Independencia con actos cívicos, desfiles escolares y actividades culturales que reunieron a miles de ciudadanos en todo el país. En la Ciudad de Guatemala, la celebración se vivió en el Centro Histórico, donde el desfile de bandas estudiantiles y de diversas instituciones recorrió las principales calles y avenidas en un ambiente de música, color y fervor patrio.

Asimismo, las plazas y parques a nivel nacional se llenaron de familias que, ondeando la bandera azul y blanco, acompañaron los desfiles y presentaciones artísticas que resaltaron la riqueza cultural de la nación.

* Con información de Daniel Tzoc, Emisoras Unidas 89.7

