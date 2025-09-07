 Autorizan cierre de bancos por asueto del 15 de septiembre
Nacionales

Autorizan cierre de bancos por el asueto del 15 de septiembre

La Superintendencia de Bancos informó que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.

Quedó a la discreción de cada agencia el dar atención por medio de ventanillas especiales o agencias específicas. , Archivo.
Quedó a la discreción de cada agencia el dar atención por medio de ventanillas especiales o agencias específicas. / FOTO: Archivo.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó este domingo 7 de septiembre que "La Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, puedan cerrar el lunes 15 de septiembre, por el asueto que corresponde al Aniversario de la Independencia".

De manera adicional, la SIB comunicó que "queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar". La entidad agregó que "el listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante el asueto podrá consultarse, a partir del viernes 12 de septiembre, en el sitio web: www.sib.gob.gt".

"Asimismo, hacemos de tu conocimiento que, el lunes 15 de septiembre, las oficinas de la Superintendencia de Bancos permanecerán cerradas", finalizó la entidad.

Cabe resaltar que, durante los asuetos, las instituciones bancarias reportan si tendrán servicio en agencias, especialmente dentro de centros comerciales o por medio de ventanillas especiales que estén de turno a nivel nacional.

MP reporta aumento de denuncias por estafas: ¡Tome precauciones!

La fiscalía reveló las modalidades de estafa más comunes que se han detectado en Guatemala.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
