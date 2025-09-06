¡Evite riesgos! MP da detalles de las estafas más comunes

El Ministerio Público (MP) confirmó que se ha observado un incremento en la cantidad de casos de estafa en el territorio guatemalteco. Detalló que, en la actualidad, a diario se reciben más de 50 denuncias por asuntos relacionados con engaños a las personas para despojarlas de sus bienes.
Como parte de un llamado para que los guatemaltecos estén informados y atentos ante posibles riesgos de estafa, la institución compartió detalles de cómo se ha detectado que operan las estructuras que están detrás de este tipo de situaciones.
El Departamento de Información y Prensa explicó que, generalmente, quienes implementan estas estafas extraen la información de las redes sociales. Entonces, se comunican por esa vía, por WhatsApp o Telegram.
"No compartas información o documentos personales, tampoco envíes dinero. Verifica siempre. Ten mucho cuidado, si estás atento será muy difícil que te pase, pero si te pasa, denuncia", indicó la oficina.
Estafas más comunes
Según detalló el ente investigador, las estafas más comunes de las que ha tenido conocimiento hasta ahora, con base en las denuncias, son las siguientes:
- Familiar en el extranjero que pide ayuda para trámites migratorios: "Esto es falso. Se hacen pasar por un familiar en el extranjero y felices te cuentan que van a venir a visitarte. Pasa el tiempo y el supuesto familiar avisa que ya está en el aeropuerto, pero que tiene un problema de que le pusieron una multa por exceder el límite de dinero sin declarar o asegura que por exceso de peso en el equipaje está detenido en migración", detalló el MP.
Entonces, piden dinero para depositar a su cuenta y es en ese momento donde desaparecen quienes están detrás de este tipo de llamadas.
- Oferta laboral en redes sociales: Comienza con el hecho de observar un mensaje que llega por medio de redes sociales indicando que la persona fue seleccionada para ocupar cierto cargo en alguna entidad.
"Esto es falso, te piden tu DPI y luego usan tu identidad para comprar artículos a pagos sin tu consentimiento o sacar créditos", indicó la oficina de Información.
- Visas de trabajo o traslados a otros países del mundo: Los estafadores publican ofertas de trabajo de medio tiempo o tiempo completo y luego piden un depósito para empezar con los trámites de la visa.
Comúnmente, se ofrecen viajes a Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, después de que la víctima entrega el pago requerido, los criminales cortan comunicación por completo. También pueden darse casos donde envían pasaportes falsos o citan a las personas a las embajadas, pero al presentarse el interesado se le notifica que no está registrado y que todo fue una mentira.