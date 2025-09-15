 EN IMÁGENES: Desfile para celebrar la Independencia
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

El presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades observan el recorrido frente al Palacio Nacional.

Alex Meoño/Emisoras Unidas
FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas

El desfile cívico - escolar comenzó su recorrido a las 08:00 horas de este lunes 15 de septiembre en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala para celebrar los 204 años de Independencia del país. 

Los guatemaltecos celebran con orgullo esta fecha, rememorando lo ocurrido en 1821 cuando el país y las naciones centroamericanas lograron separarse del dominio español. Los días recientes se han llenado de expresiones cívicas y momentos de reflexión sobre la historia nacional, recordando a los próceres que firmaron el Acta de Independencia y los valores de libertad y unidad que forjaron la nación.

Como parte de las festividades, este día se lleva a cabo el desfiles cívico y escolar en el centro de la capital, donde miles de guatemaltecos participan, ondeando banderas y vistiendo los colores azul y blanco, mientras las bandas escolares llenan las calles de música y alegría.

Desde tempranas horas, los ciudadanos se dieron cita a la Plaza de la Constitución, entre otros puntos aledaños, para poder observar el paso de los grupos musicales.

Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera, ministros de Estado y otras autoridades están presentes en el palco frente al Palacio Nacional para poder observar el paso de las bandas.

Poco antes de participar en esta actividad, el mandatario difundió un mensaje en redes sociales con motivo de la celebración del 15 de septiembre, en el que destacó que la Independencia es un proceso continuo y una respuesta colectiva.

Además, señaló que la Independencia se ve amenazada cuando actores antidemocráticos, a quienes describió como "auténticos enemigos de la libertad", buscan atacar a quienes han defendido la democracia con coraje.

"Conmemorarla, nos obliga a acompañar a los líderes valientes que son objeto de persecución y criminalización, pero que resisten con dignidad. Ellos son los héroes de la independencia contemporánea. Su dignidad, nos recuerda que hoy, como hace 204 años, corresponde a cada pueblo escribir su propia historia", expresó.

Recorrido del desfile

Las bandas iniciaron su paso por la 7ª avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional. Avanzan por la 7ª avenida hasta llegar a la 7ª calle e incorporarse al área donde se encuentra la plaza de la Constitución, donde el desfile pasará frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Después, se movilizará por la 6ª calle y 6ª avenida hacia la zona 2, donde algunas bandas se estarán retirando en el área del parque de Jocotenango y otras podrían llegar al Hipódromo del Norte, donde estaría finalizando.

En imágenes

Emisoras  Escúchanos