Guatemala festeja su 204 aniversario de Independencia

La Bandera Nacional de Guatemala ondea en lo más alto de la Plaza de la Constitución con motivo del festejo de 204 años de Independencia, que se inició oficialmente este domingo 14 de septiembre. Con todos los honores, el Ministerio de la Defensa estuvo a cargo del protocolo que incluyó la detonación de 21 salvas de artillería.
Tras entonar el Himno Nacional de Guatemala y el Himno de Centroamérica, se procedió con la lectura del Acta de Independencia, en voz del gobernador del departamento de Guatemala, Mauricio Alvarado. Los puntos del protocolo se desarrollaron ante la presencia de cientos de guatemaltecos, quienes aplaudieron y participaron de cada punto con fervor patrio.
Las actividades incluyeron la presentación de un espectáculo de luces, sobre la fachada del Palacio Nacional de Guatemala, para conmemorar el aniversario de la patria. El presidente, Bernardo Arévalo, se dirigió a la nación con un mensaje propicio a las festividades patrias de 2025.
Mensaje presidencial destaca a la juventud
El Presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, disertó un emotivo discurso desde el palco presidencial, manifestando que la presencia de jóvenes guatemaltecos en la Plaza de la Constitución "le llena de esperanza".
"La Independencia nos ha dado la posibilidad de saber quienes somos y buscar quienes queremos ser", manifestó Arévalo.
El mandatario Arévalo añadió que "La Independencia no es un título, es un proceso cotidiano de lucha y esperanza, para dar un sentido de esperanza a una nación multicultural y multilingüe". Añadió que es la posibilidad de conocer el bien que queremos para nosotros y para los nuestros; es un compromiso que se renueva para alcanzar todo lo que hemos logrado".
El mandatario indicó que como país nos falta mucho por conseguir, porque hace falta luchar contra la pobreza, la corrupción y terminar con la criminalización de quienes defienden la democracia. Resaltó que es necesario rescatar las instituciones de los corruptos que las han querido secuestrar.
Arévalo recordó que hace algunos años, en el 14 de septiembre, las actividades patrias se tuvieron que suspender por actos de vandalismo y prometió que eso nunca más volverá a suceder.
Hace pocos años esta plaza estuvo cerrada, estuvo vacía la noche del 14 de septiembre, porque hace pocos años impidieron que la población la ocupara para celebrar ¡Eso nunca más se va a permitir, nunca más se va a permitir!", exclamó Arévalo.
El jefe del Ejecutivo aseguró que nunca más se permitirá que los funcionarios se escondan tras las paredes y que le den la espalda a las necesidades de la población. "El pueblo digno ha dicho y volverá ha decir esta patria es nuestra, esta democracia es nuestra, porque somos soberanos, somos libres".
Aún no hemos alcanzado la felicidad que merecemos, aún tenemos brechas, necesidades, preocupaciones y carencias por resolver, pero esta casa que compartimos la estamos construyendo juntos y juntos la estamos mejorando", indicó el presidente.
El mandatario recalcó que juntos avanzaremos para que nuestra patria sea más justa e incluyente, para tener un futuro de justicia social, un futuro de equidad, con un Estado que garantice nuestros derechos. Además, mencionó un futuro de paz, para que todas las personas que nace y viven aquí puedan disfrutar de las promesas nuestra Constitución".
Soñemos el presente y el futuro que queremos en el país que queremos habitar. Junto a ustedes, el pueblo, el presidente, la vicepresidenta y todo el equipo que nos acompaña, trabajaremos día y noche para que Guatemala sea una casa que nos permita vivir en libertad, en equidad y en justicia", prometió.
"De norte a sur, de oriente a occidente, de los volcanes a los valles, y de los ríos a los lagos, desde el Pacífico al Atlántico: ¡Viva la Independencia centroamericana, viva la tierra que habitamos y viva el trabajo y el esfuerzo de todos los días, vivan los pueblos libres de Centroamérica, vivan los cuatro pueblos que conforman esta patria, viva el pueblo maya, viva el pueblo mestizo, viva el pueblo xinca, viva el pueblo garífuna y que viva por siempre Guatemala!", finalizó el Jefe del Ejecutivo.
