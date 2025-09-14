 Tiroteo deja un fallecido en colonia Landívar, zona 7
Nacionales

Tiroteo deja un fallecido en colonia Landívar, zona 7

PNC afirma haber detenido al presunto sicario que efectuó el tiroteo.

El incidente armado cobró la vida de un hombre en la colonia Landívar, zona 7., Bomberos Municipales.
El incidente armado cobró la vida de un hombre en la colonia Landívar, zona 7. / FOTO: Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales reportaron un tiroteo en la 13 calle y 3a. avenida de la zona 7 capitalina, colonia Landívar, durante la tarde de este domingo 14 de septiembre de 2025. Como resultado, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que la víctima de la balacera había fallecido porque las heridas fueron certeras en partes vitales de su cuerpo.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que el presunto autor del ataque armado fue capturado tras cometer el hecho y además se le decomisó el arma que posiblemente uso para ultimar a la víctima. Según las fuerzas de seguridad, el detenido tiene tres órdenes de captura en su contra, pendientes de ejecución.

Los rescatistas narraron que recibieron varias llamadas de auxilio por lo que acudieron al sector donde ocurrió el ataque armado, pero al evaluar a la víctima, constataron que ya no contaba con signos vitales. Pese a no contar con datos personales de la víctima, los paramédicos calcularon que tenía unos 30 años.

Al lugar acudieron agentes de la PNC para resguardar el escenario del crimen, en espera de los fiscales del Ministerio Público, quienes hicieron las primeras investigaciones y tras evaluar las evidencias, ordenaron levantar el cuerpo de la víctima mortal, para ser llevada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

