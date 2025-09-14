 MINEDUC invita a los actos cívicos del Centro Histórico
Nacionales

MINEDUC invita a los actos cívicos del Centro Histórico

"¡Qué viva Guatemala!", expresó el MINEDUC, luego de invitar a las actividades para festejar los 204 años de Independencia.

La Plaza de la Constitución se vestirá de gala para festejar los 204 años de vida independiente. / FOTO: Archivo.

Las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC) publicaron un comunicado este domingo 14 de septiembre de 2025 para invitar a los guatemaltecos que deseen ser parte de los festejos patrios que se desarrollarán en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura. La cartera educativa precisó que el acto cívico arrancará a las 18:00 horas con la izada de la Bandera de Guatemala, con 21 salvas de artillería.

Según el programa, el segundo punto de la tarde será la entonación del Himno Nacional de Guatemala y la lectura del Acta de Independencia de 1821. "Después del acto solemne disfruta de un maravilloso Mapping que la Dirección General de Educación Física preparó para todos nosotros con mucho entusiasmo", instó.

Ven con toda la familia a la Plaza de la Constitución y juntos celebremos nuestra independencia ¡Qué viva Guatemala!", invitaron.

Para esta actividad, la Plaza de la Constitución se vestirá de gala, gracias a los preparativos previos para los actos que serán presididos por el presidente Bernardo Arévalo. En el lugar se espera la llegada de miles de visitantes, para presenciar los actos que serán protagonizados por miembros del Ejército de Guatemala, encargados de izar la bandera.

En otros sectores de la capital también se celebrarán festejos patrios, principalmente en los parques centrales de todos los cascos urbanos del país. Junto a los actos cívicos confluirán las presentaciones de bandas de guerra y los recorridos de antorchas, desde diferentes puntos estratégicos.

Seguridad en Plaza de la Constitución

Tomando en cuenta la expectativa de afluencia masiva, autoridades como la Policía Nacional Civil (PNC) montarán guardia en los alrededores para la prevención del delito. De la misma forma, paramédicos de distintos cuerpos de rescate harán acto de presencia para dar primeros auxilios a las personas que así lo requieran.

Autoridades de tránsito también implementarán cierres en las vías principales, para privilegiar el paso de los peatones que buscan llegar a las distintas celebraciones en los centros urbanos.

Prevalecerá el clima lluvioso este domingo, según Insivumeh

El Insivumeh pidió mantener las precauciones ante posibles crecidas de ríos y descensos de lahares en la cadena volcánica.

