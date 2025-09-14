 Prevalecerá el clima lluvioso este domingo, según Insivumeh
Nacionales

Prevalecerá el clima lluvioso este domingo, según Insivumeh

El Insivumeh pidió mantener las precauciones ante posibles crecidas de ríos y descensos de lahares en la cadena volcánica.

El Insivumeh pidió tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas. / FOTO: ArchivoEU/Álex Meoño.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo 14 de septiembre de 2025 prevalecerá un "ambiente húmedo e inestable, con nublados, lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país". Para el amanecer, el ente de pronósticos señaló la posible existencia de "neblina y posibles lloviznas en valles o sectores montañosos".

"Nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales durante el período", informó el Insivumeh con respecto a las condiciones del cielo para la jornada dominical. El departamento de pronósticos agregó que habrá "abundante humedad e inestabilidad atmosférica asociada al paso de la onda del este número 31".

Según el Insivumeh, "se continuará promoviendo los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica principalmente durante la tarde y noche en todo el territorio nacional". Sin embargo, "los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Occidente, Bocacosta, Pacifico, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar lluvias copiosas en el resto del país".

La fuente agregó que "las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo en sectores montañosos o volcánicos".

Recomendaciones del Insivumeh

El ente científico pidió "tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país".

