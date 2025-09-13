 Ejército seguirá resolviendo los temas de Belice de acuerdo a la ley
Nacionales

Ejército seguirá resolviendo los temas de Belice de acuerdo a la ley

Las Fuerzas Armadas agregaron que trabajarán, "de manera permanente, sus funciones constitucionales, mediante patrullajes sobre el río Sarstoon, tal como siempre se ha hecho".

El Ejército de Guatemala atribuyó el incidente a la falta de una solución al diferendo territorial., Archivo EU
El Ejército de Guatemala atribuyó el incidente a la falta de una solución al diferendo territorial. / FOTO: Archivo EU

En el contexto de las tensiones con Belice, tras el retiro de una bandera de Guatemala en la isla de Sarstoon, el Ejército de Guatemala se pronunció afirmando que, "en el libre ejercicio de su soberanía y a través del Ejército de Guatemala, el país continuará ejerciendo, de acuerdo a la ley y protocolos previamente establecidos". Asimismo, las Fuerzas Armadas agregaron que trabajarán, "de manera permanente, sus funciones constitucionales, mediante patrullajes sobre el río Sarstoon, tal como siempre se ha hecho". 

En un comunicado emitido este sábado 13 de septiembre, la institución castrense agregó que casos como el ya citado en el río Sarstoon, son repetitivos. Es decir, no son nuevos y han ocurrido a lo largo de los años, "precisamente porque aún no se ha dado solución definitiva al diferendo territorial, insular y marítimo que conoce la Corte Internacional de Justicia.

En el documento, el Ejército de Guatemala reafirmó su compromiso "inquebrantable con la Constitución, la protección de la integridad territorial y la defensa de la soberanía, asegurando la presencia permanente del Estado en la zona y actuando conforme a la ley".

Versión de las autoridades beliceñas

Según las autoridades del vecino país, la colocación de la bandera de Guatemala en territorio soberano de Belice elevó las tensiones. 

El gobierno beliceño informó que por esa razón presentará de manera formal una protesta ante las instancias de más alto nivel.

Capturan a supuesto proveedor de armas a pandilleros

La PNC le decomisó municiones, drogas y dinero en efectivo, tras investigaciones de la DIPANDA.

Con información del periodista Lester Ramírez.

