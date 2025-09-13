Capturan a supuesto proveedor de armas a pandilleros

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre sindicado de ser un proveedor de armas de la pandilla del Barrio 18, en un informe revelado este sábado 13 de septiembre de 2025. Las autoridades agregaron que esta detención se logró gracias a las investigaciones de la División Nacional para el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
Los uniformados consignaron que al momento de la captura, al sindicado se le decomisaron 22 municiones de distintos calibres de armas de fuego, así como tres tolvas y 56 bolsas conteniendo marihuana. Entre lo decomisado, también se contabilizaron 20 colmillos de cocaína y tres bolsas conteniendo crack.
La PNC informó que en esta guarida, que fue desbaratada, presuntamente se planificaban atentados armados contra la población y también se organizaban actos relacionados con las extorsiones contra negocios. Las autoridades agregaron que los indicios decomisados serán analizados para fortalecer el caso.
Asimismo, los agentes a cargo del operativo indicaron que el local allanado funcionaba como punto para la distribución de drogas al menudeo. El reporte añade que este sitio era usado para almacenar armas de fuego para uso de mareros.
El hallazgo de los agentes de la PNC tuvo lugar en la colonia El Rinconcito, zona 18. Por el momento, las investigaciones siguen su curso para tratar de dar con más integrantes del grupo pandillero.
En tanto, las autoridades trasladaron al hombre capturado hacia las instalaciones de la Torre de Tribunales, para que un juez competente le hiciera saber los motivos de su detención.