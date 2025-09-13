 Capturan a supuesto proveedor de armas a pandilleros
Nacionales

Capturan a supuesto proveedor de armas a pandilleros

La PNC le decomisó municiones, drogas y dinero en efectivo, tras investigaciones de la DIPANDA.

Compartir:
Al hombre capturAdo por la PNC también se le decomisaron Q3 mil 500 en efectivo., PNC de Guatemala
Al hombre capturAdo por la PNC también se le decomisaron Q3 mil 500 en efectivo. / FOTO: PNC de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre sindicado de ser  un proveedor de armas de la pandilla del Barrio 18, en un informe revelado este sábado 13 de septiembre de 2025. Las autoridades agregaron que esta detención se logró gracias a las investigaciones de la División Nacional para el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).

Los uniformados consignaron que al momento de la captura, al sindicado se le decomisaron 22 municiones de distintos calibres de armas de fuego, así como tres tolvas y 56 bolsas conteniendo marihuana. Entre lo decomisado, también se contabilizaron 20 colmillos de cocaína y tres bolsas conteniendo crack.

La PNC informó que en esta guarida, que fue desbaratada, presuntamente se planificaban atentados armados contra la población y también se organizaban actos relacionados con las extorsiones contra negocios. Las autoridades agregaron que los indicios decomisados serán analizados para fortalecer el caso.

Asimismo, los agentes a cargo del operativo indicaron que el local allanado funcionaba como punto para la distribución de drogas al menudeo. El reporte añade que este sitio era usado para almacenar armas de fuego para uso de mareros. 

El hallazgo de los agentes de la PNC tuvo lugar en la colonia El Rinconcito, zona 18. Por el momento, las investigaciones siguen su curso para tratar de dar con más integrantes del grupo pandillero. 

En tanto, las autoridades trasladaron al hombre capturado hacia las instalaciones de la Torre de Tribunales,  para que un juez competente le hiciera saber los motivos de su detención.

Tras hospitalización, Giammattei participa en reunión del Parlacen

El exmandatario estuvo varios días hospitalizado en la capital guatemalteca.

En Portada

Capturan a supuesto proveedor de armas a pandillerost
Nacionales

Capturan a supuesto proveedor de armas a pandilleros

08:31 AM, Sep 13
¿Cómo estará el clima para el recorrido de antorchas? Esto dice el Insivumeht
Nacionales

¿Cómo estará el clima para el recorrido de antorchas? Esto dice el Insivumeh

07:39 AM, Sep 13
Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministrost
Internacionales

Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministros

07:47 AM, Sep 13
Flick confirma que Lamine Yamal no jugará este fin de semanat
Deportes

Flick confirma que Lamine Yamal no jugará este fin de semana

06:53 AM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justicia#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos