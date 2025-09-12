Giammattei participa en reunión del Parlacen

El expresidente Alejandro Giammattei recibió el alta médica el jueves, 11 de septiembre, luego de permanecer bajo cuidados médicos desde la semana pasada debido a que presentaba problemas de salud renal y cardiaca. Tras esto, se conoció que continuó con sus actividades en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde forma parte de la bancada Guatemala.
El diputado Raúl Romero, también integrante del referido órgano regional, confirmó a Emisoras Unidas que el exmandatario participó vía zoom en una reunión durante este viernes para abordar distintos temas.
"Efectivamente, el día de hoy hemos tenido la sesión de la bancada parlamentaria de Guatemala, en el Parlamento Centroamericano. Se puede participar de manera presencial o virtual y hoy, tanto mi persona como otros diputados, entre ellos también el diputado Giammattei, participamos de manera virtual", compartió.
Al preguntarle con respecto a la situación del exgobernante, tomando en cuenta que permaneció seis días ingresado en un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, Romero indicó que lo vio "bastante bien" de salud y participativo al realizar preguntas.
De igual forma, informó que en la plenaria de agosto estuvo activo y no se veía con quebrantos, mientras que en los últimos días tuvo chequeos médicos y, en su opinión, se habría especulado en el tema de sus revisiones.
Según explicó el entrevistado, el exmandatario y actual diputado no ha estado ausente en actividades propias del Parlacen, pues las reuniones no se dan a diario, sino periódicamente, así que participó en las del anterior y el presente mes.
Arévalo deseó pronta recuperación a Giammattei
El pasado miércoles, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció con respecto a la situación que enfrenta el exmandatario Alejandro Giammattei, quien para ese momento seguía ingresado en un hospital de la capital guatemalteca.
Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", el gobernante fue consultado por los periodistas acerca del tema, ante lo cual respondió:
"En este momento, en el caso de él, como en el caso de cualquier persona, lo que cabe es desearle una pronta recuperación. Entrar en otro tipo de consideraciones sería absolutamente inadecuado".
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7